La escena artística del país está de luto. El sábado 13 de junio se confirmó el fallecimiento de la actriz Flor Vargas a los 98 años de edad, considerada una de las figuras pioneras de la radio, el teatro y la televisión colombiana. La noticia fue recibida con pesar por el gremio actoral y sus seguidores, quienes recuerdan su participación en producciones emblemáticas que marcaron la historia de la pantalla chica en el país.

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La confirmación de su deceso fue emitida por la entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, la organización gremial destacó el valor histórico de la intérprete:

“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana. El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario. Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz”.

Tras el anuncio, diversas personalidades del entretenimiento expresaron sus condolencias. Intérpretes como Alexandra Restrepo, Cristina Campuzano, Fabián Mendoza, Marcela Mar y Constanza Hernández manifestaron su respeto hacia la memoria de la actriz.

Por su parte, el actor Mario Ruiz dedicó un mensaje en sus plataformas digitales en el que recordó la faceta polifacética de Vargas y envió un saludo a su entorno cercano: “Adiós a Flor Vargas, una gran actriz y escritora, madre de mi gran amigo Manuel Cabral. Estoy seguro de que Manuel y Cecilia están felices abrazándote”, relató el artista, haciendo alusión a los dos hijos fallecidos de la actriz.

La carrera de Flor Vargas abarcó más de medio siglo de labor en los medios de comunicación nacionales, siendo parte de las primeras generaciones que consolidaron la ficción televisiva en Colombia. Entre sus trabajos más recordados se encuentran las producciones de distintas épocas como Los Victorinos, N.N., La Saga, negocio de familia y El Capo, títulos que gozaron de amplio respaldo por parte de la audiencia y la crítica.

Sus últimos meses y las dificultades en salud y movilidad

Hasta el momento, las causas exactas del fallecimiento de la actriz no han sido reveladas de manera oficial por sus allegados o centros médicos. Sin embargo, era de conocimiento público que la salud de la intérprete había mostrado un deterioro progresivo en el último año debido a complicaciones asociadas a su edad avanzada.

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A mediados de abril, durante una entrevista concedida al programa matutino Bravíssimo de Citytv, Flor Vargas compartió de forma pública las dificultades de movilidad y las limitaciones físicas que afrontaba tras sufrir una serie de accidentes domésticos. “No puedo caminar bien, me he caído tres veces ya”, relató en dicha aparición, detallando que dependía de un caminador y de la asistencia permanente de un tercero para sus actividades cotidianas.

Asimismo, la actriz había manifestado públicamente su inconformidad frente a la frecuencia de las terapias físicas ordenadas por su Entidad Prestadora de Salud (EPS), señalando retrasos e irregularidades en la programación de sus sesiones de rehabilitación. De igual manera, se conoció que Vargas lidiaba con un diagnóstico de glaucoma y requería de tratamientos especializados complementarios.

La situación económica de Flor Vargas en sus últimos años abrió nuevamente la discusión sobre las condiciones de retiro de los artistas en Colombia. A pesar de contar con una jubilación, la actriz expuso que el monto equivalente a un salario mínimo resultaba insuficiente para cubrir sus gastos básicos de manutención, servicios del hogar y el pago de la asistencia médica particular que requería.

Ante la posibilidad de trasladarse a un hogar geriátrico, Vargas puntualizó en su momento que los costos de las instituciones privadas eran inaccesibles para sus ingresos, por lo que optó por permanecer en su residencia autónoma.