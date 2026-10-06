Julián Pinilla rescata a una gata y a sus crías de una obra de construcción: así fue el emotivo caso

Una gata y sus cuatro crías que estaban en condiciones de abandono dentro de una obra de construcción tuvieron una nueva oportunidad luego de ser rescatadas por Julián Pinilla, creador de contenido conocido como “El chico de la ruana”.

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Pinilla, quien ha estado presente anteriormente en rescates y procesos de adopción de animales, compartió el proceso que permitió poner a salvo a los felinos y encontrarles familias.

Según contó en un video que publicó en sus redes sociales, en la obra fueron encontrados cuatro gatos bebés junto a su madre. El rescate de la gata fue más complicado, pero finalmente lograron sacarla del lugar junto con sus crías, evitando que permanecieran expuestas a los riesgos de la construcción.

Después de quedar a salvo, los animales recibieron atención y cuidados mientras avanzaba la búsqueda de hogares para ellos. Además, debido a que estaban infestados de pulgas, tuvieron que ser bañados. Durante su recuperación recibieron comida húmeda, pollo y concentrado.

El caso de la madre llamó especialmente la atención del influencer y causó preocupación por la situación de sobrepoblación que enfrentan muchos animales, pues, según explicó, la gata habría tenido crías cinco veces en un solo año.

Ante esta situación, el creador de contenido aprovechó para insistir en la importancia de la esterilización y evitar que más animales terminen abandonados.

“Lo más preocupante es que la mamita ha dado crías cinco veces en tan solo un año. Esto no puede seguir pasando, por eso la importancia de esterilizar”, dijo el creador de contenido.

Luego del rescate y de los cuidados iniciales, varios de los gatos consiguieron nuevas familias. En el video, el influencer mostró algunos momentos en los que los adoptantes expresaron su compromiso con los animales y aseguraron que les brindarían un hogar seguro.

Una de las nuevas cuidadoras dijo: “Me comprometo a cuidarlos mucho y darles mucho amor”.

Otra persona que adoptó a uno de los animalitos manifestó su intención de ofrecerle al gato un hogar seguro. “Prometo darle el hogar y el amor que necesita, como él me lo da a mí”, afirmó.

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Una tercera persona que recibió a uno de los gatos compartió su emoción y celebró poder recibirlo. Invitó a otras personas a apoyar este tipo de procesos y a compartir estas historias para ayudar a más animales que necesitan una familia.

El rescate se suma a las acciones que Julián Pinilla ha mostrado para animales vulnerables. En esta ocasión, además de ayudar a la gata y sus crías a encontrar un hogar, volvió a hablar sobre la importancia de la esterilización responsable como una forma de prevenir nuevos casos de abandono animal.