“Es solo un bebé, ayúdanos”: Ross, el cachorro que no puede caminar y enfrenta una preocupante sospecha de cáncer

Ross es apenas un cachorro de cuatro meses, pero en los últimos días comenzó a enfrentar un problema que preocupa a quienes están cuidándolo. Sus patas traseras empezaron a fallarle, y de un momento a otro, tuvo dificultades para caminar, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia a ortopedia.

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El caso fue dado a conocer por la Fundación Por Amor a Rocky, que explicó que los especialistas realizaron diferentes exámenes para intentar encontrar la causa de su condición.

En los rayos X apareció una masa ubicada en la zona de las costillas que estaría presionando su médula y podría explicar los problemas de movilidad.

Ahora, Ross necesita una resonancia de manera urgente. Este examen permitirá determinar con mayor precisión dónde está ubicada la masa, cuánto está afectando la médula y si existe la posibilidad de hacer una cirugía.

Además, los veterinarios deberán realizarle una biopsia para conocer la naturaleza de la masa. Una de las posibilidades que preocupa a la fundación es que pueda tratarse de cáncer, aunque por ahora no existe un diagnóstico confirmado.

La organización hizo un llamado para conseguir los recursos necesarios y poder realizar los estudios cuanto antes. El objetivo es reunir un millón de pesos colombianos y, para lograrlo, pidió ayuda a 100 personas que puedan aportar 10.000 pesos cada una, aunque también acepta donaciones de otros valores.

“Auxilio, uno de nuestros bebés amaneció sin poder caminar y podría tener cáncer”, escribió la fundación en la publicación con la que pidió apoyo para el cachorro.

La organización también explicó que actuar rápidamente es importante para conocer el estado de salud de Ross y evitar que pierda por completo la capacidad de caminar.

“Es solo un bebé, ayúdanos a que vuelva a caminar sin dolor”, fue otro de los mensajes publicados para llamar la atención de quienes puedan contribuir.

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Mientras se hacen los exámenes, el futuro del cachorro depende de conocer qué está provocando la masa y qué opciones de tratamiento existen. La resonancia será un paso clave para determinar el camino a seguir y establecer si una cirugía podría ayudarlo.

La Fundación Por Amor a Rocky espera reunir los recursos necesarios para que Ross pueda acceder pronto a los procedimientos médicos que requiere. Por ahora, el pequeño permanece bajo cuidado mientras sus responsables buscan una respuesta para sus problemas de movilidad y una oportunidad para recuperar su calidad de vida.