Ejército habría dado de baja a los disidentes que asesinaron al periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, anunció el gobernador de Antioquia

En medio de fuertes combates en Briceño, el Ejército habría dado de baja a los delincuentes que le quitaron la vida al periodista Mateo Pérez Rueda, según anunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Atención Antioqueños: me informan que un grupo de operaciones especiales del Ejército pudo haber neutralizado, en zona rural de Briceño, a los guerrilleros asesinos del joven periodista Mateo Pérez”, dijo el mandatario regional.

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Además, señaló que algunos pobladores podrían estar siendo instrumentalizados “para que los uniformados no saquen los cuerpos de los bandidos, que habrían sido dados de baja”.

Los combates se dan en la vereda Palmichal, la misma en la que fue interceptado el periodista y asesinado por integrantes de ese grupo armado ilegal.

El frente 36 de las disidencias de las Farc está bajo el mando de alias Calarcá, en negociaciones de paz con el Gobierno nacional. Foto: JUAN DIEGO VALENCIA-SEMANA

La muerte del reportero, que había fundado y dirigido el medio regional El Confidente, provocó un rechazo generalizado en la sociedad colombiana.

Al punto, que el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, condenó el crimen en un evento del observatorio sobre el asesinato de periodistas a nivel mundial.

“Condeno el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Los medios locales arrojan una luz vital sobre los acontecimientos locales y merecen toda la protección que necesitan para llevar a cabo su trabajo”, aseguró El-Enany.

Carné de Mateo Pérez Rueda fue hallado colgado de la rama de un árbol en zona boscoza de Briceño, Antioquia. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen este crimen y lleven a sus autores ante la justicia”, agregó.

Este viernes el Ejército ingresó a esa zona que se creía vetada para las autoridades y se enfrentó al grupo armado.

La información sobre el saldo de la operación ha sido manejada con total hermetismo, sin embargo, fue el gobernador de Antioquia el que dio luces sobre el posible resultado, dando cuenta de la muerte de varios disidentes.

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El gobierno de Gustavo Petro señaló a alias Chala como el responsable el crimen.

Mateo Pérez, estudiante de Ciencia Política, de 25 años, había ido en su propia moto de bajo cilindraje desde Yarumal, su pueblo natal, para investigar la crisis humanitaria que vive la población vecina en Briceño.

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Al internarse en zona rural, fue interceptado por los ilegales y asesinado, su cadáver solo pudo ser recuperado un par de días después.