La movilidad en Medellín tendrá un fin de semana movido por cuenta de varios eventos culturales, deportivos y comerciales que obligarán a implementar cierres viales en sectores como Laureles, Bolivariana, Carlos E. Restrepo y Plaza Mayor. Las autoridades recomendaron programar los recorridos con tiempo y utilizar rutas alternas para evitar congestiones.

Estos son los eventos que pondrán a prueba la movilidad en Medellín

La movilidad en Medellín tendrá importantes modificaciones durante este fin de semana.

Diferentes eventos culturales, deportivos y logísticos obligarán a implementar cierres parciales y totales en varios corredores estratégicos de la ciudad.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores para programar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas con el fin de evitar congestiones.

Festival Actuar por lo Vivo en Plaza Mayor

Uno de los eventos que generará afectaciones será el Festival Actuar por lo Vivo, programado en inmediaciones de Plaza Mayor Medellín.

Debido al montaje y desarrollo de las actividades, habrá cierres en vías cercanas al complejo de convenciones y al sector de La Alpujarra.

Los cierres anunciados incluyen:

Carrera 57 entre calles 41 y 42.

Calle 42, costado sur, con carrera 57.

Feria Popular Días del Libro en Carlos E. Restrepo

Otro de los eventos destacados será la Feria Popular Días del Libro, que se realizará en el barrio Carlos E. Restrepo, en la comuna Laureles-Estadio.

La programación contempla actividades culturales, conversatorios y encuentros literarios.

Para permitir el desarrollo de este evento, se implementarán restricciones en:

Carrera 64 entre calles 50 y 52.

Calle 51A entre carreras 64 y 64A.

Carrera atlética y actividades recreativas

Además, uno de los eventos que tendrá mayor impacto sobre la movilidad será la carrera atlética y recreativa Corre UPB 2026, programada para el domingo 24 de mayo en el occidente de Medellín.

La competencia recorrerá sectores tradicionales como los barrios UPB, San Joaquín, Bolivariana, Lorena, Las Acacias y Laureles, zonas donde se espera una alta presencia de corredores y acompañantes durante la jornada.

Según informó la Alcaldía de Medellín, el desarrollo de esta actividad obligará al cierre total de vías entre las 5:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana, especialmente sobre ambos costados de la avenida Nutibara, uno de los corredores más transitados de Laureles.

La carrera atlética y recreativa Corre UPB 2026 tendrá recorridos por Laureles, Bolivariana y San Joaquín, generando cierres viales en varios corredores del occidente de Medellín durante la mañana del domingo. Foto: Foto: captura de pantalla Instagram @ligadeatletismodeantioquia

La Feria de las 2 Ruedas en Plaza Mayor

La Feria de las 2 Ruedas será uno de los eventos con mayor impacto en la movilidad de Medellín este fin de semana. La actividad se realizará en inmediaciones de Plaza Mayor Medellín y obligará a implementar cierres viales en pleno corredor de La Alpujarra y la Avenida Ferrocarril.

Según la información divulgada por medios locales y la Alcaldía, las restricciones afectarán:

Ambas calzadas de la carrera 57 entre calles 41 y 42.

La calle 42 en su costado sur con carrera 57.

Los cierres estarán vigentes desde la madrugada del jueves 21 de mayo hasta la noche del domingo 24 de mayo debido al montaje, desarrollo y desmontaje de la feria.

Bazar artesanal en el sector Bolivariana

Otro de los eventos que generará modificaciones importantes en la movilidad será el Bazar Artesanal programado entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo en el sector de Bolivariana, en el occidente de Medellín.

Esta actividad reunirá comerciantes, emprendedores y visitantes en una de las zonas más concurridas de Laureles.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, para permitir el desarrollo del evento habrá cierre total de la calzada occidental de la carrera 73, conocida como avenida Jardín.