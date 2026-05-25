Las próximas 24 horas estarán marcadas por condiciones climáticas variables en Colombia.

Mientras departamentos del Pacífico y la Amazonía podrían registrar lluvias moderadas y fuertes, ciudades del Caribe como Barranquilla y Cartagena mantendrán jornadas secas y calurosas con temperaturas superiores a los 34 grados.

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Regiones con más lluvias y ciudades que tendrán las temperaturas más altas en Colombia

El más reciente pronóstico meteorológico para Colombia anticipa una jornada marcada por contrastes climáticos en diferentes regiones del país.

Durante las próximas 24 horas se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, acompañados de lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía.

Mientras tanto, otras zonas mantendrán condiciones secas y altas temperaturas.

En la región Caribe, las precipitaciones más importantes podrían presentarse en sectores del sur y oriente de Córdoba, sur de Sucre, suroccidente de Bolívar y zonas del Magdalena y Cesar, especialmente durante la tarde y la noche.

Ciudades como Barranquilla y Cartagena tendrían predominio de tiempo seco y temperaturas elevadas que alcanzarían hasta los 36 grados Celsius.

Para la región Pacífica se prevé una de las jornadas más lluviosas del país.

Departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y sur de Chocó registrarían precipitaciones moderadas y fuertes, principalmente en horas de la mañana y la tarde.

Cali y Popayán también tendrían alta nubosidad y probabilidad de lluvias intermitentes.

En la región Andina, aunque la mañana estaría marcada por tiempo seco en buena parte del territorio, durante la tarde y la noche aumentarían las lluvias sobre Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda y Quindío.

En contraste, departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila mantendrían condiciones más estables y parcialmente nubladas.

La Orinoquía y la Amazonía también permanecerán bajo influencia de fuertes precipitaciones, especialmente en Meta, Casanare, Arauca, Caquetá y Vaupés, donde las lluvias podrían intensificarse en horas de la tarde y la noche.

Las autoridades meteorológicas advirtieron además sobre la persistencia de altas temperaturas y elevados niveles de humedad en zonas del Caribe, el Pacífico costero y áreas cercanas al río Magdalena.

Esta situación que podría generar sensación térmica más intensa durante las horas de mayor radiación solar.

En cuanto a las condiciones atmosféricas, se mantienen activas varias ondas tropicales sobre el Atlántico y el Caribe.

Una de ellas podría aumentar la inestabilidad climática en el oriente colombiano entre el 26 y 27 de mayo, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas en diferentes sectores del país.

Las lluvias ligeras y el cielo mayormente nublado marcarán el clima en Bogotá durante la jornada, especialmente en sectores del sur de la ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pronóstico para las principales ciudades de Colombia

Barranquilla: jornada mayormente seca y con intervalos de cielo parcialmente nublado durante la tarde. Temperatura máxima de 36 °C.

Cartagena: predominio de tiempo seco y nubosidad ligera a parcial a lo largo del día. Temperatura máxima de 34 °C.

Bucaramanga: mañana estable, pero con aumento de nubosidad y posibles lluvias ligeras en la tarde y noche. Temperatura máxima de 29 °C.

Medellín: se esperan lloviznas y lluvias ligeras intermitentes durante la tarde y la noche. Temperatura máxima de 31 °C.

Tunja: condiciones secas y cielos parcialmente nublados, especialmente en horas de la tarde. Temperatura máxima de 19 °C.

Cali: alta nubosidad y probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche. Temperatura máxima de 33 °C.

Popayán: cielo mayormente nublado con posibles lluvias intermitentes durante gran parte de la jornada. Temperatura máxima de 25 °C.

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Bogotá: tendrá una jornada mayormente nublada y con tiempo seco durante gran parte del día.

Sin embargo, en la tarde podrían presentarse lluvias ligeras y lloviznas en sectores del sur de la ciudad, especialmente en Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima será cercana a los 20 °C.