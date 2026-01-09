Elecciones

“No hay una regulación seria en estos contenidos”: experto analiza el impacto de las redes sociales en la campaña electoral de 2026

El crecimiento del uso de redes sociales y la falta de regulación efectiva plantean retos para la información electoral y la toma de decisiones por parte de los votantes. SEMANA habló con Alejandro Muñoz Prieto.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 12:36 a. m.
Alejandro Muñoz Prieto, asesor en comunicaciones corporativas sobre las elecciones
Alejandro Muñoz Prieto, asesor en comunicaciones corporativas sobre las elecciones

La forma en que los colombianos acceden a la información ha cambiado de manera sustancial, especialmente a través de dispositivos móviles y redes sociales, un escenario que ha transformado también las campañas políticas de cara a las elecciones de 2026. En lugar de buscar información, el reto actual consiste en procesar grandes volúmenes de contenido inmediato, fragmentados y con alta carga emocional, una dinámica que ha impulsado estrategias digitales basadas en la hiperpersonalización ―técnica de marketing― y la automatización masiva.

De acuerdo con la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento Nacional de Estadística (Dane), WhatsApp es la red social más utilizada en Colombia, con una penetración del 91,9 %, seguida por Facebook (89 %) e Instagram (86,3 %). A estas plataformas se suman Messenger (68,2 %) y TikTok (67,8 %), que se han consolidado como herramientas relevantes para el marketing digital y la comunicación política. Este panorama se refuerza con datos de agencias de marketing como Branch y Símbolo, que ubican a Colombia como el sexto país del mundo con mayor tiempo de uso de redes sociales, con un promedio diario de 3 horas y 25 minutos.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están empatados en la carrera por la Presidencia, según Polymarket

En el contexto electoral, la Registraduría Nacional informó el pasado 9 de diciembre de 2025 que al Senado fueron inscritos 1.124 candidatos, que componen 27 listas, y a la Cámara de Representantes fueron postulados un total de 2.107 candidatos en 500 listas. Para la Presidencia, por su parte, aún falta depurar la lista tras los resultados de La Gran Consulta ―de la centro-derecha― y del Frente Amplio ―de la izquierda―, además de quienes no se adhirieron y competirán por fuera de coaliciones.

A menos de dos meses de los primeros comicios, las redes sociales se han convertido en el principal espacio de difusión de propuestas, contenidos audiovisuales y mensajes políticos. En ese entorno, el comunicador social y asesor en comunicaciones Alejandro Muñoz Prieto advierte que la información que circula en internet no puede catalogarse como verdadera o falsa.

“No todo el contenido que circula en internet puede clasificarse de manera simple como verdadero o falso. Con frecuencia, se trata de afirmaciones verídicas que entran en conflicto con las creencias de quienes las reciben, lo que lleva a que sean desestimadas como falsas”, señaló en entrevista con la SEMANA. Según el experto, la ausencia de una “regulación seria en estos contenidos” facilita que algunos candidatos produzcan los mismos para una “campaña sucia con matices de realidad, que lo que hacen es confundir e incluso desinformar”.

Alejandro Muñoz Prieto, comunicador social y asesor en comunicaciones
Alejandro Muñoz Prieto, comunicador social y asesor en comunicaciones Foto: Suministrada a SEMANA

El desafío regulatorio, de acuerdo con el análisis de Muñoz Prieto, es complejo, ya que una parte importante de las campañas de desinformación surge de los propios actores políticos. El experto sostiene que “estas prácticas generan contenidos engañosos que circulan ampliamente en redes sociales y que, aun cuando corresponden a pauta comercial, evidencian debilidades en los mecanismos de control y en los estándares de rigor aplicados a los mensajes difundidos”.

Las cifras de conectividad refuerzan la magnitud del fenómeno. A comienzos de 2024, ―recuerda el experto― Colombia registró 39,51 millones de usuarios de internet, lo que equivale a una penetración del 75,7 % sobre una población estimada en 52,21 millones de habitantes. Entre enero de 2023 y enero de 2024, el número de usuarios creció en 164.000 personas, según Kepios. Además, el país cuenta con 77,02 millones de conexiones móviles activas, “una cifra que supera el total de habitantes y evidencia la centralidad del acceso móvil”.

Gustavo Petro responde a cumbre criminal de Iván Mordisco y advierte riesgos para las elecciones

Este contexto se ve agravado por el uso casi exclusivo de pantallas convergentes para informarse, “en un entorno digital que aún no es plenamente comprendido por amplios sectores de la población”. Entre las posibles medidas para aumentar la transparencia, Muñoz Prieto destaca la necesidad de auditar la publicidad política en redes sociales, incluida la identificación de los financiadores, las audiencias objetivo y las condiciones de difusión.

No obstante, subraya que el problema de fondo pasa por fortalecer la alfabetización digital y la formación crítica de las audiencias, como elementos clave para enfrentar los retos informativos del proceso electoral.

