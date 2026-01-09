Política

Gustavo Petro responde a cumbre criminal de Iván Mordisco y alarma por las elecciones

El jefe de Estado colombiano respondió a las más recientes declaraciones del cabecilla de las disidencias de las Farc.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 5:00 p. m.
Presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco.
Presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco. Foto: Semana / AFP

El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes por el último mensaje que compartió Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las Farc, que aterroriza a los habitantes del suroccidente colombiano.

Mordisco planteó una cumbre criminal para hacerle frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, con miras a conformar un supuesto “bloque insurgente” de alcance regional.

La invitación del disidente fue dirigida a las tropas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

La interpretación del criminal es que la acción de los norteamericanos en el vecino país constituiría una agresión directa contra la soberanía y un ataque a la “patria grande” latinoamericana.

El presidente Gustavo Petro indicó que la alianza que sugiere Iván Mordisco “no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina”, y más bien se buscaría materializar lo opuesto.

La versión del mandatario es la siguiente, publicada en su cuenta de X: “Son la excusa de la invasión y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
Presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Para él, estos actores, dedicados al narcotráfico, se habrían convertido en la excusa perfecta para la supuesta agresión. Bajo este escenario, el jefe de Estado sugirió otra alianza:

“En este momento, y a pesar de la turbulencia creada con la invasión, los ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie”, relató Petro.

Finalmente, él insistió en que los pueblos deben estar unidos para derrotar a los narcotraficantes y reveló que, en conversaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la invitó a trabajar por lo mismo: “He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Donald Trump descarta un segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos

De acuerdo con informes de inteligencia de las Fuerzas Militares, el ELN y las disidencias de las Farc son férreos enemigos, tienen confrontaciones abiertas por el control territorial y las economías ilícitas, por lo que una alianza sería compleja.

