El Ejército de Liberación Nacional (ELN) le salió al paso a la captura del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, en medio de una operación militar sin precedentes. Esta guerrilla mostró su apoyo al pueblo venezolano, rechazando la captura de estos dos personajes del régimen chavista.

Imágenes de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Cuenta de X @OrlvndoA

En el comunicado, de varios puntos, esta guerrilla precisa:

1. Una vez más, el imperialismo estadounidense, violenta la soberanía nacional de los países de Nuestra América y del mundo.

2. Rechazamos el ataque de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela.

3. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo al pueblo y al gobierno venezolano.

4. Llamamos a los pueblos y naciones del continente, a rechazar la agresión gringa, a defender la soberanía nacional, la unidad y resistencia popular.

Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Este documento está firmado por el mando “Político Militar Estratégico del Frente de Guerra Oriental” del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Y es que la ciudad de Caracas fue sacudida a las 2:00 de la madrugada de este sábado 3 de enero. El estruendo de las explosiones rompió el silencio habitual de la ciudad que dormía. No fueron detonaciones al azar; fueron ataques precisos, quirúrgicos, ejecutados de forma simultánea por fuerzas militares norteamericanas contra puntos estratégicos del aparato represor del régimen.

Uno de los primeros blancos fue la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, enclave militar en el corazón de la capital. A su alrededor, la tierra también tembló en el Fuerte Tiuna, el aposento de las fuerzas militares venezolanas y cuna del búnker donde Maduro pretendía esconderse.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Nicolás Maduro ya está en Nueva York. Foto: Captura de video

Casi al mismo tiempo, los alrededores del Palacio de Miraflores, símbolo del poder político que durante 16 años gobernó desde el miedo, también fueron escenario de detonaciones masivas y control absoluto de los accesos. Nadie entra y nadie sale. Los vecinos circundantes quedaron atrapados y sometidos por las fuerzas militares del régimen.

Así como estos sitios, otros puntos fueron atacados por parte de la Fuerza Delta de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.