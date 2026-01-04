Nación

ELN sale, defiende y rechaza la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: esto dijo la guerrilla

El mensaje se conoció por medio de un video y un comunicado difundido a través de redes sociales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

4 de enero de 2026, 2:24 p. m.
ELN rechaza la captura del dictador Nicolás Maduro.
ELN rechaza la captura del dictador Nicolás Maduro. Foto: AFP / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / Juan Carlos Sierra / AFP

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) le salió al paso a la captura del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, en medio de una operación militar sin precedentes. Esta guerrilla mostró su apoyo al pueblo venezolano, rechazando la captura de estos dos personajes del régimen chavista.

Nicolás Maduro, capturado
Imágenes de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Cuenta de X @OrlvndoA

En el comunicado, de varios puntos, esta guerrilla precisa:

1. Una vez más, el imperialismo estadounidense, violenta la soberanía nacional de los países de Nuestra América y del mundo.

2. Rechazamos el ataque de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela.

Manizales

Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

Cúcuta

Así vivieron venezolanos desde Cúcuta el primer día de la caída de Nicolás Maduro: “Es muy impactante”

Cúcuta

Gobierno Petro evalúa nueva emergencia económica, social y ecológica por crisis en frontera con Venezuela

Bogotá

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

Bogotá

Alcalde Galán toma decisiones en Bogotá tras la captura de Nicolás Maduro: seguridad y revisión de oferta institucional

Bogotá

“Viva Venezuela libre y en democracia”: multitudinaria concentración de venezolanos en la Plaza de Bolívar, en Bogotá

Cúcuta

Periodista de SEMANA estuvo retenido por la guardia venezolana cuando hacía un cubrimiento en la frontera con Cúcuta: “Me interrogaron”

Mundo

¿Cuál es la relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro? Esto es lo que dice el documento de acusación formal

Cúcuta

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Cúcuta

Instalan PMU en Tibú ante escalada violenta entre disidencias y el ELN en el Catatumbo; videos muestran la grave situación en Filo el Gringo

3. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo al pueblo y al gobierno venezolano.

4. Llamamos a los pueblos y naciones del continente, a rechazar la agresión gringa, a defender la soberanía nacional, la unidad y resistencia popular.

Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Este documento está firmado por el mando “Político Militar Estratégico del Frente de Guerra Oriental” del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Y es que la ciudad de Caracas fue sacudida a las 2:00 de la madrugada de este sábado 3 de enero. El estruendo de las explosiones rompió el silencio habitual de la ciudad que dormía. No fueron detonaciones al azar; fueron ataques precisos, quirúrgicos, ejecutados de forma simultánea por fuerzas militares norteamericanas contra puntos estratégicos del aparato represor del régimen.

Uno de los primeros blancos fue la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, enclave militar en el corazón de la capital. A su alrededor, la tierra también tembló en el Fuerte Tiuna, el aposento de las fuerzas militares venezolanas y cuna del búnker donde Maduro pretendía esconderse.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos
Nicolás Maduro, llegada a Nueva York.
Nicolás Maduro ya está en Nueva York. Foto: Captura de video

Casi al mismo tiempo, los alrededores del Palacio de Miraflores, símbolo del poder político que durante 16 años gobernó desde el miedo, también fueron escenario de detonaciones masivas y control absoluto de los accesos. Nadie entra y nadie sale. Los vecinos circundantes quedaron atrapados y sometidos por las fuerzas militares del régimen.

Así como estos sitios, otros puntos fueron atacados por parte de la Fuerza Delta de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

Más de Nación

ELN rechaza la captura del dictador Nicolás Maduro.

ELN sale, defiende y rechaza la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: esto dijo la guerrilla

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de Policía de Manizales.

Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

Cientos de ciudadanos se dieron cita en el Malecón de Cúcuta.

Así vivieron venezolanos desde Cúcuta el primer día de la caída de Nicolás Maduro: “Es muy impactante”

PMU desde Cúcuta tras la captura de Nicolás Maduro

Gobierno Petro evalúa nueva emergencia económica, social y ecológica por crisis en frontera con Venezuela

César Pérez Vivas

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

El alcalde Galán tomó importante decisión.

Alcalde Galán toma decisiones en Bogotá tras la captura de Nicolás Maduro: seguridad y revisión de oferta institucional

Concentración en la plaza de Bolívar de ciudadanos Venezolanos, celebración por la captura de Nicolás Maduro

“Viva Venezuela libre y en democracia”: multitudinaria concentración de venezolanos en la Plaza de Bolívar, en Bogotá

Dubán Villamizar, periodista de SEMANA.

Periodista de SEMANA estuvo retenido por la guardia venezolana cuando hacía un cubrimiento en la frontera con Cúcuta: “Me interrogaron”

Protestas en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Protestas en Bogotá a favor y en contra de la captura de Nicolás Maduro: muchos celebran y otros condenan a EE. UU.

Pronóstico del Clima según el IDEAM para el 3 y el 4 de enero de 2026.

Así estará el clima en Colombia el primer fin de semana de 2026: pronóstico del clima para el 3 y el 4 de enero

Noticias Destacadas