Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Cilia Flores fue una figura enigmática dentro de la dictadura que se consolidó en Venezuela. La esposa de Nicolás Maduro estuvo presente de manera constante en los principales actos oficiales y se le atribuye el manejo de un amplio poder político. Durante años, actuó desde la sombra del hoy capturado dirigente.

Donald Trump confirmó este 3 de enero de 2026 que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos y sacados del país a bordo de un avión.

Cilia Flores siempre estuvo junto a su esposo Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

Precisamente, el congresista estadounidense Carlos Giménez había planteado una teoría en agosto de 2025, según la cual, sería ella quien traicionaría a Nicolás Maduro.

El legislador lo expresó en un trino en el que sostuvo: “Se comenta que Cilia Flores, la esposa del narcodictador Nicolás Maduro, sea la que lo entregue, ya que ella es la que, en realidad, pretende gobernar a Venezuela. Maduro más bien es el títere de Cilia, dicho por la misma Delcy Rodríguez a funcionarios americanos”.

Un perfil publicado por el medio financiero Forbes describió a Cilia Flores como la mujer más poderosa de Venezuela, incluso por encima de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Cilia Flores lo acompañaba en todo momento a Nicolás Maduro. Foto: AFP

“Siempre escondida en las sombras, ha disfrutado de muy buenas vistas del poder al haber construido una amplia red de colaboradores que le han permitido controlar los altos mandos del sistema político del país en su extensa carrera política”, señaló el medio.

Cilia Flores, primera dama del régimen y esposa de Nicolás Maduro, con quien lleva casada durante más de 30 años, es conocida en la jerga oficial del chavismo como la “primera combatiente”. De origen humilde, es abogada, especialista en derecho laboral y penal.

Fue cercana a Hugo Chávez e hizo parte del equipo de defensa que intentó dar un golpe de Estado fallido contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez en 1992.

Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, junto a su esposa Cilia Flores. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

A lo largo de su trayectoria política, ocupó cargos como diputada, primera mujer en presidir la Asamblea Nacional, procuradora general de la República y vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela.

En 2018 fue sancionada por las autoridades de Canadá junto a otros 13 funcionarios, un día después de que la OEA reportara que el gobierno de Maduro había cometido delitos de lesa humanidad. Posteriormente, también fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, había viajado a finales de enero de 2023 a Venezuela para sostener un encuentro de alto nivel con su homóloga de ese país, Cilia Flores.

Según información suministrada por el Gobierno nacional, en esa reunión se abordaron los avances en materia de reactivación diplomática entre ambas naciones.

Reunión en Caracas de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: Cortesía

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, dio a conocer que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcotráfico y terrorismo y pronto responderán ante la justicia en el Distrito Sur de Nueva York.

“Enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y ante tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de los EE. UU., quisiera agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestro valiente ejército que llevó a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, dijo.