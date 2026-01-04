CONFIDENCIALES

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

El dictador aparece diciendo Happy New Year, tras llegar a Nueva York con su pareja.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 11:28 a. m.
Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA.
Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA. Foto: Montaje:SEMANA

Las imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, bajándose del avión de los Estados Unidos en Nueva York, le dieron la vuelta al mundo. El otrora poderoso dictador ahora es un hombre sometido por la implacable justicia norteamericana, que le tiene un listado enorme de deudas.

Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Maduro bajó lentamente y caminó con dificultad, rodeado de decenas de agentes estadounidenses. Por la hora, las cámaras de los medios, que estaban a la distancia, no lograban captarlo con nitidez. En ese camino de la vergüenza, sin embargo, hubo alguien que no se vio nunca: su esposa Cilia Flores.

También era una superpoderosa del régimen, por años la sombra del dictador. Y los Estados Unidos no la registran como una simple acompañante de Maduro, sino como un personaje estratégico en la consolidación del Cartel de los Soles.

Fue más adelante que se pudo ver una imagen de Cilia Flores. La mujer aparece casi irreconocible, con una chaqueta verde con franjas amarillas que le cubre la cabeza. También tiene un pantalón, tipo jean, suelto. El dictador aparece en esos videos al lado apenas diciendo: “Happy new year”.

Confidenciales

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

Confidenciales

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Confidenciales

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

Confidenciales

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Confidenciales

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Confidenciales

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

Mundo

🔴En vivo | Captura de Nicolás Maduro: así pasó su primera noche en una cárcel de EE. UU.

Política

Gobierno Petro destapa sus planes tras la captura de Nicolás Maduro

Mundo

Los secretos de la operación Absolute Resolve: el New York Times revela los asombrosos detalles de cómo cayó Nicolás Maduro

Más de Confidenciales

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara.

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Gustavo Bolívar está interesado en que Petro logre que Maduro vuelva a la CIDH.

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

.

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Noticias Destacadas