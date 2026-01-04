Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Las imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, bajándose del avión de los Estados Unidos en Nueva York, le dieron la vuelta al mundo. El otrora poderoso dictador ahora es un hombre sometido por la implacable justicia norteamericana, que le tiene un listado enorme de deudas.

Cilia Flores, la mujer más poderosa de Venezuela, fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro. Ella ha sido su sombra

Maduro bajó lentamente y caminó con dificultad, rodeado de decenas de agentes estadounidenses. Por la hora, las cámaras de los medios, que estaban a la distancia, no lograban captarlo con nitidez. En ese camino de la vergüenza, sin embargo, hubo alguien que no se vio nunca: su esposa Cilia Flores.

También era una superpoderosa del régimen, por años la sombra del dictador. Y los Estados Unidos no la registran como una simple acompañante de Maduro, sino como un personaje estratégico en la consolidación del Cartel de los Soles.

Fue más adelante que se pudo ver una imagen de Cilia Flores. La mujer aparece casi irreconocible, con una chaqueta verde con franjas amarillas que le cubre la cabeza. También tiene un pantalón, tipo jean, suelto. El dictador aparece en esos videos al lado apenas diciendo: “Happy new year”.