MUNDO

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

ABC España conoció en exclusiva la petición que coincide con la posible visita de María Corina Machado a Washington.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 5:04 p. m.
Donald Trump, Delcy Rodríguez
Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

De acuerdo con informaciones procedentes de la Administración de Estados Unidos y de personas al tanto del tema, Delcy Rodríguez ha planteado la posibilidad de desplazarse a Washington la próxima semana con el objetivo de mantener una serie de encuentros de carácter político en la capital, incluida una eventual visita a la Casa Blanca.

La solicitud ya ha circulado por varios departamentos del Ejecutivo federal, si bien, por el momento, no se ha confirmado oficialmente ninguna cita ni se ha definido el programa de actividades, según pudo conocer el diario ABC de España.

Según las fuentes que hablaron con el diario español, el proceso aún se halla en una etapa inicial y debe superar diversos mecanismos de control.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

Para empezar, la petición prevé el ingreso en Estados Unidos mediante un vuelo de naturaleza diplomática con origen en Venezuela, una práctica común en este tipo de desplazamientos oficiales.

Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Mundo

Italia confirma la liberación de dos de sus ciudadanos en Venezuela y espera “nuevos pasos en esta dirección”

Noticias Estados Unidos

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

Mundo

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

Noticias Estados Unidos

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Mundo

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

Mundo

Taiwán no es Venezuela: Venezuela es petróleo y Taiwán son chips

Mundo

“Put... Trump”: recuerdan conversación de Delcy Rodríguez con un empresario español en 2020, y se hace viral en redes sociales

Mundo

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, habla del ataque de EE. UU. y afirma que “nadie se entregó, aquí hubo combate”

Política

Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

Venezuela informó el viernes que inició un “proceso exploratorio” con vistas a reanudar las relaciones con Estados Unidos, que envió una misión de diplomáticos a Caracas casi una semana después de bombardear el país para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”, indicó un comunicado del canciller Yván Gil.

Las relaciones están rotas desde 2019. Caracas confirmó además el arribo de una delegación diplomática estadounidense y dijo que enviará una representación igualmente a Washington.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

John McNamara, el encargado de negocios estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal “viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

Con información AFP*

Más de Mundo

Nicolás Maduro.

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

Giorgia Meloni y Delcy Rodríguez

Italia confirma la liberación de dos de sus ciudadanos en Venezuela y espera “nuevos pasos en esta dirección”

La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

En esta combinación de imágenes, el presidente Donald Trump, izquierda, habla en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 4 de marzo de 2025, y un folleto del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en una ceremonia en Teherán Irán, el 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Ben Curtis – Oficina del Líder Supremo Iraní vía AP)

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar la visa americana en Colombia será más costoso.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

El personal de la Guardia Costera de Taiwán monitorea los movimientos de la Guardia Costera de China y del Ejército Popular de Liberación de China, mientras China realiza simulacros que rodean a Taiwán, en el Estrecho de Taiwán, el 29 de diciembre de 2025

Taiwán no es Venezuela: Venezuela es petróleo y Taiwán son chips

Incautación del petrolero Olina

Estados Unidos confiscó nuevo petrolero que salió de Venezuela: imágenes de operación fueron captadas en video

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

“Put... Trump”: recuerdan conversación de Delcy Rodríguez con un empresario español en 2020, y se hace viral en redes sociales

Noticias Destacadas