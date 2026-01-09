Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

De acuerdo con informaciones procedentes de la Administración de Estados Unidos y de personas al tanto del tema, Delcy Rodríguez ha planteado la posibilidad de desplazarse a Washington la próxima semana con el objetivo de mantener una serie de encuentros de carácter político en la capital, incluida una eventual visita a la Casa Blanca.

La solicitud ya ha circulado por varios departamentos del Ejecutivo federal, si bien, por el momento, no se ha confirmado oficialmente ninguna cita ni se ha definido el programa de actividades, según pudo conocer el diario ABC de España.

Según las fuentes que hablaron con el diario español, el proceso aún se halla en una etapa inicial y debe superar diversos mecanismos de control.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

Para empezar, la petición prevé el ingreso en Estados Unidos mediante un vuelo de naturaleza diplomática con origen en Venezuela, una práctica común en este tipo de desplazamientos oficiales.

Venezuela informó el viernes que inició un “proceso exploratorio” con vistas a reanudar las relaciones con Estados Unidos, que envió una misión de diplomáticos a Caracas casi una semana después de bombardear el país para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”, indicó un comunicado del canciller Yván Gil.

Las relaciones están rotas desde 2019. Caracas confirmó además el arribo de una delegación diplomática estadounidense y dijo que enviará una representación igualmente a Washington.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

John McNamara, el encargado de negocios estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal “viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

