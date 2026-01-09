John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

SEMANA pudo confirmar que el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, aterrizó en Caracas hoy, 9 de enero.

”El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela (VAU) de Estados Unidos, incluyendo el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones", dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Bloomberg había advertido en un reciente artículo que la administración estadounidense contempla la reapertura de su embajada en Caracas, una opción que actualmente se encuentra bajo análisis activo en Washington.

Según el medio, la administración Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.

Bloomberg reportó que hasta este momento no se ha fijado una fecha oficial para la reapertura de la embajada, según personas involucradas, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.

El pasado domingo, periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron sobre la posibilidad de reabrir la embajada, el presidente Donald Trump respondió: “Lo estamos considerando”.

Un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que se están realizando preparativos para permitir la reapertura si Trump toma esa decisión.

Situada en lo alto de una frondosa elevación del barrio de Valle Arriba, al este de Caracas, la embajada de Estados Unidos destaca por su presencia dominante.

El complejo, cuya superficie equivale a la de dos campos de fútbol, puede divisarse desde numerosos puntos de la capital.

Su apertura tuvo lugar en 1995, después de un proceso constructivo de cuatro años que supuso una inversión cercana a los 13 millones de dólares.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo - respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano - que “solo el tiempo lo dirá”.

Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: “Diría que mucho más”.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.