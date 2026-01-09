MUNDO

“Put... Trump”: recuerdan conversación de Delcy Rodríguez con un empresario español en 2020, y se hace viral en redes sociales

El diario ABC de España desempolvó un chat entre Rodríguez y Victor de Aldama en medio de una investigación de una trama de corrupción.

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 3:08 p. m.
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Uno de los diarios más prestigiosos de España, el ABC, reveló una polémica conversación que fue registrada por la Guardia Civil mientras se adelantaba una investigación en una trama de corrupción.

Según la conversación revelada por el medio, Víctor de Aldama, quien ha sostenido una relación cercana con Delcy Rodríguez, insultó al presidente de los Estados Unidos llamándolo “puto Trump”, a lo que la dirigente venezolana respondió: “así es”.

Los mensajes fueron intercambiados el 8 de enero del 2020, poco antes de una visita prevista de Rodríguez a Madrid, donde se supone que mantendría una agenda apretada, sin embargo, la dirigente cercana al régimen de Maduro no podía entrar a Europa en ese entonces porque estaba “vetada”, según reportó el medio.

Es entonces cuando ambos conversan sobre algunos temas referentes al ataque aéreo en Bagdad que había ocurrido justo el 3 de enero de ese año, donde Estados Unidos atacó un convoy en el que viajaba el comandante de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimaní.

“Viste lo de Irán, ¿no?”, le escribió Delcy a Aldama, según reporta ABC de España.

Juan Guaidó dio detalles sobre la “transición” anunciada por Donald Trump: “Desmontaje del aparato criminal”

“No, qué pasó. Llevo todo el día conectado con España y ahora en el aeropuerto”, dijo Aldama. “Atacaron base EEUU en Irak fronterizo con Jordania. Tiraron 12 misiles”, comentó Delcy Rodríguez en la conversación.

“Madre mía. Ya han comenzado esto va a acabar muy mal y todos los demás involucrados... espera que no sea el comienzo de la tercera guerra mundial... joder... madre mía. Estaba claro que iban a contraatacar. Puto Trump loco de mierda”, dijo el empresario español, a lo que Rodríguez respondió: “Así es. Lo hicieron a la misma hora que mataron a Suleimani”.

Donald Trump, Delcy Rodríguez
“Terrible lo que viene”, dijo Delcy sobre las decisiones de Trump en ese momento y añadió: “Europa estará golpeada también”.

“Mejor nosotros sigamos con los nuestro que también tenemos, hay un poco de lío que arreglar. Una vez más gracias por todo y por el trato ya me voy a tener que poner el apellido Rodríguez”, terminó diciendo Aldama, según datos conocidos por el diario ABC de España.

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

Aldama fue detenido por su presunta participación en una red que obtuvo comisiones ilegales a través de adjudicaciones de contratos públicos para suministrar material sanitario durante la pandemia de COVID-19, actuando como intermediario entre empresarios y cargos públicos.

En octubre de 2024 fue arrestado de nuevo por su supuesta implicación en una organización criminal que defraudó grandes cantidades de dinero a Hacienda mediante el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos

Entre tanto, la situación ha cambiado drásticamente después de que Estados Unidos capturara al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Florez en una operación militar sin precedentes el pasado 3 de enero.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto al presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024
la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró que las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por Estados Unidos.

“Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, declaró Leavitt en rueda de prensa.

