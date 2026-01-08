Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, lideró este jueves, 8 de enero, un homenaje póstumo a las víctimas que murieron en el ataque de Estados Unidos en Caracas, que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro.

“Tomen ustedes la fuerza que significa un país entero que en unión y en cohesión reconoce lo que fue la valía de sus seres queridos que murieron en este combate. Tomen ustedes también el saber que Venezuela toda ha rechazado esta violación vulgar a nuestra soberanía, a nuestro cielo, a nuestro territorio. Tengan ustedes la certeza de que Venezuela también nos acompaña en este andar y por eso hemos decidido la construcción de un monumento en honor a nuestros héroes, heroínas y mártires”, se refirió Rodríguez a las familias de los fallecidos presentes.

El evento fue transmitido en el canal estatal VTV, donde la presidenta interina aprovechó el momento para hablar del ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026.

“Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate y hubo combate por esta patria, hubo combate por nuestros libertadores, por Miranda, por Sucre, por Rivas, por Urdaneta, por Manuel Azae, por Ezequiel Zamora, por nuestro padre libertador Simón Bolívar, aquí hubo combate por Chávez y aquí hubo combate por Venezuela. Esa es nuestra mayor satisfacción y esa es la respuesta”, agregó.

Rodríguez decretó siete días de duelo por los fallecidos “en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro”, había dicho en días pasados.

“Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república”, afirmó.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que la custodia del Maduro fue asesinada “a sangre fría” por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.