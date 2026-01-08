Venezuela

Se conocen las primeras imágenes de los presos políticos liberados en Venezuela que permanecían en la cárcel El Helicoide en Caracas

Entre los liberados se encuentran Enrique Marquéz y Biagio Pilieri. Emotivo reencuentro con sus familias.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de enero de 2026, 2:04 a. m.
La liberación se dio en la noche del jueves, 8 de enero de 2026.
En la noche de este jueves, 8 de enero de 2026, quedará marcado para cientos de familias luego de que el régimen chavista liberara a los primeros presos políticos secuestrados en caracas, Venezuela.

Sobre las 8:30 p. m., hora venezolana, se conocieron las primeras imágenes de la liberación de Enrique Márquez y Biagio Pilieri a las afuera de la cárcel El Helicoide.

En el video difundido en redes sociales, se ve a varios familiares en un emotivo reencuentro luego de permanecer en cautiverio varios años. La alegría se refleja en sus rostros.

Biagio Pilieri, quien es coordinador nacional del Partido Convergencia, se encontraba detenido desde el 28 de agosto de 2024 luego de haber sido acusado por la Fiscalía de “terrorismo, traición a la patria”, entre otros supuestos crímenes.

En desarrollo...

