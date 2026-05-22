Grave accidente dejó un muerto y quedó registrado en impactante video: un bus y un vehículo tipo turbo chocaron de frente

Un grave accidente se registró en las últimas horas y quedó captado en un impactante video. Todo ocurrió en la tarde de este jueves, 21 de mayo, entre un bus y un vehículo tipo turbo, dejando una persona muerta.

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El hecho se presentó en el sector de Los Anacos, jurisdicción del municipio de Barbosa, en el departamento de Santander.

En las imágenes, que rápidamente se han hecho virales, se observa que toda la escena transcurría con normalidad. Los carros pasaban con tranquilidad por la zona, mientras que en uno de los costados había unas motos parqueadas y algunas personas departiendo.

En un momento, una camioneta de color negro frenó para girar a la izquierda; estaba esperando el momento preciso, ya que de frente venían una moto y un camión, y un poco más atrás el vehículo turbo.

Los dos primeros pasaron sin problema, pero el tercero terminó chocando de frente contra un bus de servicio público que venía a gran velocidad y que, al parecer, y de acuerdo con el video, invadió el carril contrario, generando un golpe violento.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó en el costado de la vía, por lo que las personas que se encontraban allí tuvieron que pararse rápidamente para evitar ser golpeadas.

Según las primeras informaciones, el conductor de la turbo quedó atrapado entre las latas, por lo que de inmediato se le avisó a los organismos de emergencia y algunos de los testigos lo intentaron auxiliar. Sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

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En una fotografía que se conoció, se observa que la parte delantera quedó totalmente destruida, dejando en evidencia la magnitud del accidente.

Además, el conductor de una camioneta de estacas también resultó gravemente herido tras sufrir un golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro médico y allí permanece bajo observación.

Esta era la escena que se tenía poco después del violento choque. Foto: API

Asimismo, una niña que viajaba en este vehículo sufrió algunas lesiones, por lo que recibió atención de los organismos de emergencia.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer cómo se presentó el siniestro y si existe alguna responsabilidad de quienes iban al volante.