Megaproyecto chino en Ibagué promete romper esquemas y beneficiar económicamente a la ciudad

La Alcaldía de Ibagué avanza en la estructuración del proyecto de construcción del Centro Administrativo Municipal de Ibagué (CAMI). Se conocieron los detalles de esta nueva megainfraestructura que, con la tecnología china, le cambiaría por completo la cara al centro de la capital musical de Colombia.

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Nueva sede para la Alcaldía

El proyecto comprenderá un complejo moderno y ambientalmente sostenible de 33.000 metros cuadrados en el sector de la Samaria. Se conoció que la edificación estará ubicada sobre la doble calzada que conduce al aeropuerto Perales.

Este predio involucrado es propiedad del municipio y con el proyecto se convertiría en el aporte de la Alcaldía a esta alianza público-privada. Se albergará la sede de la administración municipal; sin embargo, especificaron las inclusiones que traerá:

Auditorios para eventos y convenciones

Espacios comerciales

Estacionamientos

Plazoletas de comidas

Zonas modernas de atención al ciudadano

Nueva sede de la administración municipal de Ibagué. Foto: Alcaldía de Ibagué

“El CAMI es una necesidad sentida y una preocupación que encontramos al llegar a la Administración, debido a la dispersión que tenemos en las dependencias”, declaró Norma Margarita Cifuentes, secretaria general de Ibagué.

Distribución financiera y su fecha de construcción

Como se había mencionado previamente, el aporte de la Alcaldía es el predio, mientras que la inversión asiática será la encargada de asumir los gastos de la construcción. Sin embargo, el beneficio económico para la entidad gubernamental va más allá.

De acuerdo con lo expresado por Ángel María Gómez, el secretario de Hacienda, los recursos que en este momento se dirigen al alquiler de las oficinas gubernamentales se redirigirán al sostenimiento de las nuevas instalaciones.

“Se cobrarían arriendos, se cobraría la explotación comercial y seguiríamos cancelando lo que pagamos hoy, pero en unas oficinas modernas, cómodas, en un edificio inteligente“, agregó Gómez.

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En consecuencia, las nuevas instalaciones prometen traer un beneficio económico para Ibagué, en comparación con los gastos que mantienen hoy en día. En cuanto a la construcción de este complejo, no se ha pronunciado oficialmente la Alcaldía, aunque medios regionales ya revelan las fechas que estarían previstas.

Un equipo técnico de la empresa diseñadora estará en Ibagué durante los próximos meses con el objetivo de planear los nuevos diseños de las instalaciones y, según lo revelado por el medio regional El Nuevo Día, la meta es tener tanto la estructura financiera como los planos listos antes de cerrar el año 2026.

Además, este portal reveló que se espera que la construcción de estas nuevas oficinas gubernamentales arranque en 2027. Se espera la oficialización de los detalles de este megaproyecto que promete revolucionar Ibagué.