“Alias Chalá y Primo Gay son amenazas directas para Colombia”: minDefensa reiteró millonarias recompensas

Este miércoles 27 de mayo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de la red social X, desde donde reiteró la peligrosidad de dos cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Antioquia, que se encuentran bajo el mando de alias Calarcá.

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“Alias Chala, Primo Gay y Calarcá son amenazas directas para el pueblo colombiano. Estos criminales, responsables de torturas, dolor y violencia contra familias y campesinos, intentan evadir la justicia mediante engaños”, afirmó el ministro.

El ministro de Defensa hizo estas declaraciones en medio de las operaciones militares que se adelantan en el territorio contra los grupos ilegales que mantienen en jaque la seguridad.

“Ofrecemos hasta $500 millones por ‘Chala’ y $640 millones por Primo Gay. La Fuerza Pública mantiene su ofensiva total contra la estructura 36 y cualquier criminal que atente contra el pueblo”, sostuvo.

El ministro reiteró que las tropas y los agentes de inteligencia de las Fuerzas Militares continuarán desplegados en los territorios con el objetivo de debilitar las estructuras armadas ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por la violencia.

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“Nuestra labor es neutralizar estas amenazas y llevarlas ante la justicia. Seguiremos desplegados para proteger a los ciudadanos y garantizar que el peso de la ley recaiga sobre quienes siembran terror”, enfatizó.

Desde el Ministerio de Defensa insistieron en que la colaboración ciudadana será clave para avanzar en la ubicación de los cabecillas y reiteraron el llamado a denunciar cualquier información que permita la captura de los integrantes de estas organizaciones criminales.