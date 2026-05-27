Tractocamión terminó atravesado tras grave falla mecánica en la vía Buga-Buenaventura; desató momentos de pánico

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles, 27 de mayo, en la vía Buga-Buenaventura, a la altura del corredor entre Loboguerrero y Mediacanoa, en el Valle del Cauca.

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De acuerdo con reportes preliminares difundidos en redes sociales y medios regionales, un tractocamión habría sufrido una falla mecánica y terminó colisionando violentamente, generando caos vehicular y momentos de tensión entre los conductores que transitaban por la zona.

Videos compartidos desde el lugar muestran el vehículo de carga pesada atravesado sobre la carretera, mientras varias personas observan la emergencia.

Algunas versiones indican que el camión presuntamente se quedó sin frenos durante el descenso, lo que habría provocado el aparatoso accidente y el cierre parcial del paso hacia Buenaventura.

En las imágenes difundidas minutos después también se observa la presencia de organismos de socorro y autoridades viales atendiendo la situación. Reportes ciudadanos señalan que algunas personas habrían resultado lesionadas, aunque hasta el momento no se conoce un balance oficial sobre víctimas fatales.

La movilidad en este importante corredor del suroccidente del país permanece complicada mientras avanzan las labores para remover el vehículo y restablecer el tránsito.

Otro de los hechos que más indignación generó tras el accidente fue la denuncia de presuntos saqueos a la mercancía que transportaba la tractomula.

En publicaciones difundidas en redes sociales, habitantes y usuarios aseguraron que algunas personas habrían aprovechado el accidente para llevarse parte de la carga mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

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Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este señalamiento, pero se espera que suceda en las próximas horas para conocer si hubo víctimas o heridos.

Además, hiicieron un llamado a los conductores a tomar rutas alternas y manejar con precaución debido al fuerte represamiento vehicular que se presenta en el sector conocido como ‘Plan de las Vacas’.