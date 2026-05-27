La historia del hombre que dejó inconsciente a su pareja, abusó de ella y arrojó su cuerpo por la ventana. Se inventó un suicidio

Carlos Mario Rodríguez Rosas fue capturado luego de una contundente investigación de la Fiscalía. El caso se remonta al 24 de enero de 2026, cuando unidades de emergencia de Bogotá llegaron a un conjunto residencial tras la advertencia de una mujer que cayó de un quinto piso.

Cayó en el sur de Cali hombre buscado por homicidio y feminicidio tras intensa persecución

El único testigo del caso, justamente el capturado, aseguró que la mujer se lanzó por la ventana. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía reveló una historia diferente y macabra. Carlos Mario la ahogó hasta dejar inconsciente a su entonces pareja, luego abusó de ella y lanzó su cuerpo por la ventana.

“En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y nariz, y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria”, señaló la Fiscalía.

Capturado por feminicidio Foto: Colprensa

En el curso de la investigación también se pudo establecer, de acuerdo con las declaraciones recaudadas en el proceso, que la víctima estaba compartiendo con algunos amigos y luego se trasladó al apartamento en el que más tarde ocurrió todo.

“La investigación permitió establecer que el 24 de enero de 2026 la pareja asistió a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento del señalado agresor. Luego de que las demás personas abandonaran el inmueble, ambos permanecieron solos y sostuvieron una discusión”, advirtió el ente acusador.

Dijo la Fiscalía que, de acuerdo con la investigación, la víctima sostenía una relación sentimental con el hoy procesado, en medio de un contexto de violencia basada en género. Por ello, fue necesario abordar el proceso bajo ese enfoque, con la respuesta que arrojó la investigación.

Carlos Mario Rodríguez Rosas fue enviado a la cárcel por feminicidio. Foto: 1. Fiscalía General / Semana A.P.I.

“Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a Rodríguez Rosas los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Los cargos no fueron aceptados”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía insistió al juez de control de garantías en una medida de aseguramiento en contra del señalado responsable que, tras la gravedad de los hechos y la contundencia de los elementos de prueba, ordenó mantenerlo en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra.