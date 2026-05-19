Cayó en el sur de Cali hombre buscado por homicidio y feminicidio tras intensa persecución

Una persecución por varias vías del sur de Cali terminó con la captura de un hombre requerido por las autoridades judiciales por los delitos de homicidio y feminicidio.

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El operativo se registró sobre la nueva vía Bicentenario, que conecta a Bochalema con Jamundí, donde uniformados adelantaban controles de tránsito y seguridad. Según la información preliminar, el conductor de un vehículo hizo caso omiso a las señales de pare y aceleró para evitar la inspección policial, lo que desencadenó una persecución por diferentes corredores de la ciudad.

La reacción de los uniformados permitió interceptar el automóvil minutos después. Durante la verificación de antecedentes, las autoridades descubrieron que el hombre tenía órdenes judiciales vigentes por graves delitos relacionados con homicidio y feminicidio.

Hombre capturado en Cali Foto: Secretaria de Movilidad

Fuentes oficiales indicaron que el capturado intentó evadir a los policías realizando maniobras peligrosas mientras huía, situación que puso en riesgo a otros conductores y peatones que transitaban por la zona.

Tras ser reducido, el sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente para avanzar con el proceso judicial correspondiente. Las autoridades señalaron que el procedimiento hace parte de las estrategias desplegadas para ubicar personas requeridas por la justicia y reforzar la seguridad en Cali.

Aunque no se reveló la identidad del detenido, se conoció que era buscado por hechos violentos investigados por organismos judiciales. El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía y un juez de control de garantías definirá su situación jurídica en las próximas horas.

A este hecho también se suma la detención de un hombre acusado de golpear a una mujer en la capital del valle. La agresión quedó registrada en video.

Los hechos que motivaron esta diligencia de registro y allanamiento ocurrieron el pasado 21 de abril del presente año. En esa fecha, una ciudadana que solicitó un servicio a través de una aplicación de transporte informal fue víctima de un violento asalto en el momento en que se disponía a efectuar el pago.

La rápida reacción de los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) permitió que, en un lapso de apenas 20 días, se estructurara un sólido expediente probatorio. Estas evidencias fueron contundentes para que un juez de la República emitiera la respectiva orden de captura contra este temible sujeto.

Durante el desarrollo de la investigación, los uniformados descubrieron el modus operandi del indiciado, quien se escudaba bajo una identidad falsa al registrarse en las plataformas de transporte informal, con lo que evadía los controles de seguridad para delinquir.

“Desde la Policía Nacional no vamos a tolerar ningún acto de violencia, y mucho menos contra las mujeres en nuestra ciudad. Dijimos que este caso no quedaría en la impunidad y hoy le estamos cumpliendo a los caleños sacando de las calles a este peligroso delincuente”, indicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo sucesivo con lesiones personales dolosas agravadas. Es de resaltar que el individuo presentaba un prontuario criminal alarmante, registrando anotaciones previas por concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos.