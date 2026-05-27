Capturan a médico por presuntos actos sexuales con menor de edad de 14 años

La Policía reportó la captura de un médico, que tras una investigación sería el presunto responsable de delitos sexuales con menor de 14 años.

En manos de la Fiscalía quedó el médico capturado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con la información entregada por la Policía, un juez de la república autorizó la captura de un médico, que cuando se presentó el posible hecho delictivo trabajaba en una reconocida EPS.

La orden de captura se expidió el pasado 13 de mayo por parte del Juzgado Diecisiete (17) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

La investigación mostró que el detenido, usando su posición como médico general en la EPS de Tunal, tocó las partes íntimas de menores durante las consultas médicas.

El delito mencionado en el código penal ocurrió en dos momentos. La investigación indica que el primer caso ocurrió a mediados de febrero de 2025, cuando una niña de siete años fue a una consulta médica con su padre.

El médico capturado habría cometido delitos sexuales con menor de 14 años. Foto: Tomado de internet

Al parecer, el médico manipuló la ubicación del padre de la niña para que no se diera cuenta y, aprovechando que la menor llevaba vestido, realizó tocamientos en sus partes íntimas.

En el segundo evento, dijo la Policía, se presentó a mediados de julio de 2025 cuando otra menor de 10 años asistió a consulta acompañada de su abuela.

“Concluida la cita médica, el indiciado volvió a llamar a la menor, se ubicó de forma que impedía la visual de la abuela y realizó tocamientos con ánimo libidinoso sobre sus zonas íntimas”, señala la investigación.

Médico capturado por presuntos hechos sexuales con menor de 14 años. Foto: Policía

Fuentes del proceso comentaron sobre el caso. La investigación identificó a dos víctimas que son menores, una de siete años y otro de 10. En ambos casos, el acusado usó su rol como médico para ganar la confianza de los menores y de quienes las acompañaban.