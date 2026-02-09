Otro golpe a alias el Bendito Menor: La Fiscalía capturó a un cabecilla de los Conquistadores de la Sierra

Hace una semana, la casa de la mamá de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o el Bendito Menor, fue allanada por la Fiscalía y el Gaula Militar, una movida de las autoridades por acorralar al autodenominado cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra. Este fin de semana le dieron otro golpe.

El Gaula Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigaciones - CTI, capturaron a un cabecilla de esa organización criminal, lugarteniente de alias el Bendito menor y que estaba en el cartel de los más buscados en el departamento de La Guajira. Se trata de Javier Ipuana Narváez, alias Ware.

Javier Ipuana Narvaez alias Ware, capturado por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Este hombre sería responsable de una serie de hechos criminales en La Guajira, principalmente relacionados con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes. Estaba en el municipio de Palomino, al norte de Santa Marta, cuando los agentes lo ubicaron y capturaron.

En su poder encontraron armas de fuego, material de intendencia e información que advierte la dinámica criminal en la región y a cargo de los llamados Conquistadores de La Sierra, los mismos que están en una supuesta negociación con el Gobierno Nacional. Mientras unos cabecillas negocian, otros asesinan.

Javier Ipuana Narvaez alias Ware, capturado por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Información de inteligencia advierte que alias Ware sería el líder financiero del frente urbano de esa organización criminal. En los allanamientos, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones encontraron algunos documentos que revelan de qué forma estaría conformada la banda de asesinos en los municipios.

Entre los documentos ubicados por las autoridades estarían algunos listados con los alias y cuantías que se entregan mensualmente, una nómina con el inventario de criminales que estarían al servicio de Conquistadores de La Sierra, antes conocidos como la banda criminal de Los Pachenca.

Javier Ipuana Narvaez alias Ware, capturado por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Adicionalmente, los agentes del CTI encontraron equipos de cómputo y celulares que contienen información de relevancia para la investigación que cursa contra esta organización criminal y, mientras el Gobierno se convence de estar en una mesa de diálogo, los cabecillas ordenan extorsiones y asesinatos en varios municipios del norte de Magdalena y sur de La Guajira.

La Fiscalía allanó la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, el sicario que amenazó al presidente Petro

Igualmente, ubicaron en los aparatos celulares fotografías que dejan en evidencia a alias Ware y su papel en la organización, en uniforme, con armas de largo alcance y en espacios que son justamente los que comparte con alias el Bendito Menor y donde la Fiscalía espera capturarlo, luego de los recientes operativos en la región.