Reaparece alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras, organizando una “caravana de paz”

El sanguinario Naín Pérez, alias Bendito Menor, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, apareció en un nuevo video por medio de las redes sociales haciendo una supuesta convocatoria para lo que sería una caravana de paz.

De acuerdo con este sujeto, no tiene ninguna intención violenta y que, con esta caravana, busca espacios de conciliación. “Hoy, 4 de febrero de 2026, salgo a la luz pública para aclarar varias situaciones. Una de ellas tiene que ver con el video que está circulando de alias JJ, en el que, supuestamente, se amenaza con un contraataque contra nuestra marcha por la paz”, manifestó.

Como si se tratara de un ciudadano más, alias Bendito Menor pidió acompañamiento de las autoridades en esta zona del Caribe colombiano para las personas que asistirían a la marcha.

“Quiero pedirle hoy a las autoridades, a la Gobernación y al alcalde que nos brinden su apoyo con presencia policial, ya que se trata de una marcha convocada por la paz y la tranquilidad del pueblo. Necesitamos de su acompañamiento para garantizar la seguridad de todos los asistentes”, precisó en la filmación.

Ejército hace barrido en la zona de operación donde atacaron a alias Naín, el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras que amenazó al presidente Petro

Según Pérez, hay un grupo que lo está suplantando para generar terror entre la ciudadanía: “Se trata de bandidos que no son una organización ni un grupo estructurado, mucho menos algo legítimo. Son individuos que intentan amedrentar a la población desde los centros carcelarios”.

Al mismo tiempo, agregó: “Por ello, le pido a la población su apoyo para esclarecer lo que está ocurriendo, ya que estas personas están suplantándonos y tratando de afectar el trabajo que venimos adelantando con las autoridades y con distintas organizaciones. Su objetivo es dañar este camino de diálogo y construcción colectiva”.

El peligroso hombre, que es buscado por la Fuerza Pública, invitó a las personas para que asistan a su supuesta marcha de paz.

Ejército tiene acorralado a Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: preparan nueva operación en su contra

Alias Menor es el jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en el Magdalena. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA-API

“Hay una gran convocatoria y participación de la población, así que no teman: todo se hace por la tranquilidad del pueblo”, expresó.

Naín Pérez insiste en que seguirá trabajando por las comunidades en medio de graves hechos de violencia que se registran en la zona donde este delinque.

“Me mantengo en pie de lucha por mi población hasta el último día de mi vida. Lo que nos corresponda hacer por nuestra región, por nuestros campesinos y por nuestros comerciantes, lo haremos”, sostuvo.