Contundente ofensiva contra el crimen en Bogotá: capturan a 73 presuntos homicidas

La Policía Metropolitana de Bogotá, en medio de un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de Seguridad, propinaron un duro golpe a la criminalidad en la capital del país.

De acuerdo a lo anunciado por las autoridades esta mañana de miércoles, 27 de mayo, fueron capturados 73 presuntos homicidas en flagrancia, entre estos, un sujeto que estaría implicado en un crimen por el robo de una patineta eléctrica.

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“Entre los capturados se destaca la de un ciudadano venezolano, mediante orden judicial, por el delito de homicidio y hurto agravado en la localidad de Santa Fe, quien habría participado en el hurto violento a un ciudadano de 59 años, el pasado 30 de julio de 2025 en la localidad de Usaquén. La víctima se movilizaba en su patineta eléctrica cuando fue abordada por tres personas, quienes con armas cortopunzantes la despojaron de su vehículo y la hirieron, causándole la muerte”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

73 capturados por homicidio en una ofensiva contra estructuras criminales y delincuentes que atentaban contra la vida de los ciudadanos en #Bogotá.



Entre ellos se encuentra el hombre que le quitó la vida a un ciudadano por hurtarle su patineta en #Usaquén en julio del 2025. pic.twitter.com/WARLmRX8mQ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 27, 2026

Y se agregó: “Además, de acuerdo con las investigaciones, el implicado cometía hurtos violentos en horas de la noche en compañía de sus cómplices, seleccionaba a sus víctimas para posteriormente seguirlas y asaltarlas de forma violenta. Asimismo, se determinó que en agosto de 2025 hurtó una droguería en la localidad de Usaquén. El capturado registra seis anotaciones judiciales por el delito de hurto”.

Entre el prontuario criminal de algunos de los capturados se encuentra un individuo que habría asesinado a su pareja sentimental, en hechos ocurridos en la localidad de Usaquén el pasado 25 de enero de 2026.

“Posterior a cometer el crimen, esta persona, al parecer, alteró la escena con la finalidad de simular un suicidio y desviar las actividades investigativas. Sin embargo, gracias a las labores técnicas y técnico-científicas desarrolladas, se pudo esclarecer estos hechos”, se destacó.

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Además, en la localidad de Rafael Uribe fue capturado un presunto delincuente de nacionalidad venezolana, conocido con el alias de Papeles, el cual hace parte del cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

“Esta persona presuntamente habría asesinado en el año 2025 a un ciudadano extranjero por quedarse con el dinero producto de la venta de estupefacientes y, posterior a esto, ordenó a otros integrantes arrojar el cuerpo al río Cauca para no dejar evidencia” detallaron desde la Policía.

Entre los capturados también está un hombre que transportaba en el barrio Las Cruces, de la localidad de Santa Fe, el cuerpo sin vida de una mujer en una carreta. También se encuentra en dicho grupo de detenidos una mujer de nacionalidad extranjera que habría asesinado a un hombre con arma cortopunzante en medio de un caso de intolerancia entre vecinos.

Entre los 73 presuntos homicidas están, además, cuatro sicarios.

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“Otros implicados fueron detenidos por agredir con armas cortopunzantes a sus víctimas en medio de riñas o hechos de intolerancia donde, lamentablemente, estas perdieron la vida. Es importante resaltar que en lo que va corrido del 2026 hemos logrado una reducción en el homicidio equivalente a un 7 % con 33 casos menos en comparativo al 2025; asimismo, hemos incautado más de 645 armas de fuego e impuesto 92.434 comparendos mediante la Ley 1801 por el porte de armas cortopunzantes”, concluyeron.