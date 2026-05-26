El destino del Valle donde el arroz atollado es una delicia, un pueblo patrimonio y de gran arraigo religioso

El Valle del Cauca es un destino ideal para visitar en Colombia, el cual destaca por su diversidad cultural, paisajes naturales y una vibrante tradición musical y gastronómica.

El idílico destino del Valle del Cauca que ha inspirado novelas, un paraíso que todos los turistas quieren visitar

Este departamento se destaca por la alegría de su gente, el sabor de la salsa y la variedad de destinos en los que los viajeros pueden apreciar montañas, ríos y mar. Destacan lugares como el Lago Calima, ideal para los deportes acuáticos y, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. A esto se suman municipios turísticos como Buga, famoso por la Basílica del Señor de los Milagros.

Precisamente, este destino es uno de los más importantes de esta región del país. Se le conoce como la ‘Ciudad Señora de Colombia’ y su nombre completo es Guadalajara de Buga debido a que está atravesada por el río Guadalajara o río de Las Piedras.

Guadalajara de Buga tiene mucho que ofrecerles a los viajeros. Foto: Getty Images

Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y es considerado por muchos como la meca del turismo religioso, pues durante todo el año recibe turistas provenientes de todo el país y también del exterior, quienes llegan en romería para visitar la imagen del Santísimo Redentor de más de dos metros de altura, al que se le han atribuido milagros.

Este pueblo se caracteriza por tener una arquitectura colonial bien conservada, con edificaciones republicanas y, en los alrededores, un entorno natural que incluye parques, páramos y lagunas.

Así es uno de los pueblos patrimonio del Valle del Cauca, un destino cafetero ideal para el ecoturismo

Su estructura urbana resguarda edificaciones de los siglos XVII y XVIII que aún conservan su porte original, con los detalles y características propios de la época. Por eso, recorrer sus calles es una oportunidad para apreciar monumentos notables.

Rica gastronomía

Sin embargo, no son los únicos encantos de este bello destino, pues su gastronomía complementa los atractivos que ofrece. El sitio web de la Red de Pueblos Patrimonio indica que este destino tiene una buena oferta de preparaciones gastronómicas para no perderse.

El arroz atollado, plato típico de Buga. Foto: Getty Images

Uno de los platos típicos más llamativos el arroz atollado, que se caracteriza por ser húmedo, con costilla de res, carne de cerdo, chorizo y chicharrón, entre otros ingredientes. Esta preparación refleja la tradición culinaria del Pacífico y del interior vallecaucano, donde se aprovechan ingredientes locales y técnicas ancestrales.

En Buga este alimento es considerado un símbolo gastronómico y es común que se sirva en festividades, reuniones familiares y restaurantes típicos. Generalmente, se acompaña con tajadas de plátano maduro o patacones, aguacate y, en ocasiones, le adicionan huevo cocinado picado por encima.

En Buga también se consume la sopa de tortilla, que se caracteriza por tener ingredientes como papa, sustancia de carne de res y tortillas de maíz, además de las tradicionales marranitas, que son bolitas fritas de plátano verde rellenas de chicharrón.