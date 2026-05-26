A tres horas de Medellín: el destino antioqueño que es reconocido por el particular trazado de las calles y su riqueza hídrica

El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que se integran en nueve subregiones.

Uno de ellos es Amalfi, ubicado a 151 kilómetros de Medellín, aproximadamente a tres horas y 10 minutos de distancia en vehículo.

Esta población es apodada La Ciudad Señora del nordeste y posee pisos térmicos con variedad de ecosistemas que albergan abundante flora y fauna nativa, según el portal de turismo Antioquia Travel.

“Ya sea por carretera o aeronave se percibe la magnitud de sus montañas y la abundancia de sus aguas, riqueza hídrica que forma cascadas en cada rincón. Aquí la naturaleza, la historia y tradición son los protagonistas”, agrega la publicación.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que Amalfi fue fundado en abril del año 1838, por el párroco Juan José Rojas con la ayuda de algunos alcaldes de la región. En 1843, fue decretado como municipio.

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Amalfi es conocido como el apodo de ‘ajedrez antioqueño’ debido al trazado geométrico de sus calles hecho por el ingeniero Carlos Segismundo de Greiff. Además, en su territorio se encuentran los embalses Porce II y Porce III.

De igual manera, el municipio se ha destacado por su liderazgo en el downhill, una modalidad de ciclismo de montaña.

En Amalfi se encuentran algunos escritos de las culturas indígenas que habitaron la región. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Entre sus principales sitios de interés se encuentra el Jardín botánico, que es considerado como una reserva del municipio." Tiene un bosque nativo y diversidad de plantas. Un lugar ideal para aprender sobre botánica", destaca Antioquia Travel.

El Alto del Cristo es otro lugar destacado. Es uno de los cerros tutelares que tiene el municipio. “Allí se encuentran ubicados algunos monumentos religiosos que hacen alusión a un cristo crucificado y por el camino trazado hasta la cima del cerro hay 14 cruces donadas por familias del municipio que representan el santo viacrucis”, agrega la publicación turística antioqueña.

Así es el pueblo que se consolida como epicentro del turismo religioso en Antioquia; queda a menos de 1 hora de Medellín

El alto de la línea también se resalta. Ubicado en uno de los cerros del municipio, en su cima encontrarás una escultura en honor a la virgen María, ideal para el turismo religioso.

Los Tequendamitas son otro sitio imperdible. Esta rodeado por bosques y cascada.

Los pretroglifos El Encanto son otra parada ineludible al visitar Amalfi. Hacen parte de la cultura de los tahamíes. Son de los primeros dibujos en piedra “realizados por los ancestros indígenas que vivían en la región. Están ubicados en una amplia zona verde donde se puede compartir con familia”.