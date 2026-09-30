Hermanos que secuestraron a Diana Ospina se rieron y bostezaron durante la audiencia: todo quedó en video

En las últimas horas se confirmó que el Juzgado Noveno Especializado de Bogotá admitió la aceptación de cargos que hicieron los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo por el secuestro y el paseo millonario a Diana Ospina.

Capturados por paseo millonario a Diana Ospina; se exponen a una condena entre los 20 y 30 años de prisión

Sin embargo, un detalle ocurrido en la audiencia llamó la atención. Noticias RCN reveló los momentos en que los sujetos, pese a la gravedad del caso, se rieron y bostezaron.

La diligencia se llevó a cabo de forma virtual, por lo que todo quedó captado en un video que ha desatado indignación. En un primer audiovisual, se ve a uno de los hombres bostezando de aburrimiento, mientras lleva puestos unos audífonos y escucha cómo avanza la decisión.

En las otras imágenes, aparece el otro cómplice con una de sus manos en la boca y, de manera tranquila y sin preocupación alguna, se ríe durante algunos segundos.

Esta actitud de los dos sujetos ha desatado muchas críticas en su contra. Algunos usuarios en redes sociales han dicho que eso evidencia que no les importa la justicia y que no tienen arrepentimiento alguno.

“Se alteraron y se pusieron más agresivos”: los nuevos detalles sobre el paseo millonario contra Diana Ospina

Los hermanos Gómez Cardozo, también conocidos con los alias de Pablito y Pachanga, reconocieron haber secuestrado a la joven cuando llegaba en un taxi a su residencia de Bogotá, después de que el vehículo la recogiera en la localidad de Chapinero.

Debido a las pruebas que presentó la Fiscalía, que incluyeron videos y la declaración de la víctima, los dos aceptaron los cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

Por estos hechos, podrían pagar una condena de entre 20 y 30 años en la cárcel. La lectura de la sentencia se llevará a cabo el próximo 23 de octubre, día en el que se conocerá con exactitud cuánto tiempo estarán en prisión.