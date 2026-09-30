Decía ser un teniente, pero no lo era: así cayó un falso policía en TransMilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en la estación San Victorino de TransMilenio a un sujeto que buscaba hacerse pasar por teniente de la institución, mientras portaba prendas de uso privativo.

Se trata de un individuo de 19 años cuya actitud sospechosa terminó por delatarlo ante un auxiliar de la Policía que hacía presencia en la estación de TransMilenio.

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“En desarrollo de labores de registro, identificación y control, unidades del Grupo Transporte Masivo Transmilenio lograron la captura en flagrancia de un hombre de 19 años de edad, por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias. El procedimiento se llevó a cabo en la estación San Victorino de TransMilenio, luego de que una auxiliar de Policía informara sobre la presencia de un ciudadano que se identificaba verbalmente como integrante de la institución y manifestaba ostentar el grado de teniente”, dijo la teniente coronel Maryam Moreno, comandante de Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

Tras ser requerido, los uniformados identificaron que, efectivamente, estaba portando una chaqueta y otras prendas similares a las que utilizan los integrantes de la institución.

“Al llegar al lugar, los uniformados establecieron contacto con el ciudadano, quien accedió voluntariamente a un registro a persona. Durante el procedimiento, se evidenció que portaba una chaqueta y otras prendas con características similares a las utilizadas por miembros de la Policía Nacional”, agregó la oficial Moreno.

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Tras ser capturado, el sujeto, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.

“Cabe resaltar que el Grupo de Transporte Masivo, en lo corrido del año, ha logrado la captura en flagrancia de 1.498 personas por diferentes delitos. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o el CAI más cercano”, concluyó la Policía.