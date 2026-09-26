Autoridades investigan asesinato del subcomandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca

Abelardo De La Espriella lanzó dura sentencia tras asesinato de policías: “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes”
#EnMemoriaDeNuestrosHeroes | Hoy la Policía Nacional de Colombia está de luto por el señor Teniente Álvaro José Medina Peña, comandante de la Estación de Policía Bolívar, a quien le arrebataron la vida cuando se dirigía a cumplir su deber y apoyar el servicio de Policía en El… pic.twitter.com/MgEfT6HRhz— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 26, 2026
*En desarrollo…