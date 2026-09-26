NACIÓN

Autoridades investigan asesinato del subcomandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca

El cuerpo del teniente Álvaro José Medina fue hallado en el sector La Playa, del corregimiento de Guachicono.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
26 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m.
Asesinan al teniente Álvaro José Medina Peña, subcomandante de la Policía en Bolívar, Cauca.
Asesinan al teniente Álvaro José Medina Peña, subcomandante de la Policía en Bolívar, Cauca. Foto: Redes sociales/Policía Nacional
El giro migratorio
Abelardo De La Espriella lanzó dura sentencia tras asesinato de policías: “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes”

*En desarrollo…