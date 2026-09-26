Piden apoyo para seguir reactivando la economía en Santa Marta tras crisis de seguridad: Fuerza Pública acompaña al comercio

En medio de la crisis de seguridad que atravesó Santa Marta y el departamento del Magdalena, la Cámara de Comercio dio a conocer que diariamente, solo en la capital, hubo pérdidas de hasta $39.590 millones diarios por el cierre de los establecimientos.

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“Entre los sectores vinculados a esta dinámica se encuentran el comercio, con 48.140 personas ocupadas; el transporte, con 26.010; y los restaurantes y hoteles, con 25.280. Además, alrededor del 60 % de las personas afectadas trabaja en la informalidad, por lo que las interrupciones de sus actividades pueden incidir directamente en los ingresos de los hogares que dependen del trabajo diario”, detallaron desde la Cámara de Comercio.

Asimismo, indicaron que “al incluir a Ciénaga y Zona Bananera, la estimación de pérdidas económicas alcanza los $40.636 millones diarios, lo que refleja la importancia de mantener condiciones de seguridad y movilidad para el funcionamiento de las actividades productivas en el departamento”.

Ejército acompaña a las comunidades del Magdalena. Foto: AFP

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Por medio de sus redes sociales, Abraham Katime propuso que se sigan impulsando desde el nivel central el apoyo para poder seguir reactivando la economía de esta zona del Caribe que se ha visto afectada por los temas de orden público.

“Deben haber alivios temporales en los costos de energía para los sectores económicos más afectados. Segundo, medidas de alivio financiero para las empresas golpeadas por la crisis, incluyendo mecanismos de financiación que permitan sostener su operación y proteger el empleo, y tercero, una estrategia para recuperar la confianza turística y promover nuevamente a Santa Marta como destino nacional e internacional, una vez existan las condiciones de seguridad necesarias”, sostuvo.

Por su parte, desde el Ejército Nacional dieron a conocer que avanzan con la Operación Santa Marta, donde participan la Policía, Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, y llegaron 100 soldados más para apoyar estos controles en los diferentes sectores.

“El movimiento de tropas, realizado con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante una aeronave Hércules C-130, permitirá fortalecer los dispositivos de seguridad, intensificar los puestos de control mixtos en coordinación con la Policía Nacional y desarrollar operaciones militares en profundidad contra las estructuras ilegales que amenazan la tranquilidad de los habitantes del departamento”, informaron desde la institución armada.