Este es el decreto que confirma el ascenso del general Federico Mejía a mayor general

A través del Decreto 1591 de 2026, el Gobierno nacional confirmó los nombres de los brigadieres generales que ascenderán al grado de mayor general y de los coroneles que serán promovidos al grado de brigadier general.

En el listado de brigadieres generales que pasarán al grado de mayor general figuran 18 oficiales, mientras que en el grupo de coroneles que ascenderán a brigadier general o contraalmirante aparecen 22 oficiales.

El general Federico Mejía, sería ascendido a Mayor General. Foto: SEMANA

El documento del Ministerio de Defensa indica que: “Los ascensos a los grados de oficiales generales y de insignia dispuestos en el presente artículo se someterán a la aprobación del Senado de la República”.

Dentro del listado de brigadieres generales que ascenderían a mayor general, se encuentra el general Federico Mejía, quien fue imputado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por los presuntos delitos de prevaricato por acción agravado, favorecimiento agravado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.