Hasta 18 años de cárcel podría pagar el general Federico Mejía por liberar a un presunto narco

La Fiscalía reveló que el general Federico Mejía podría pagar hasta 18 años de cárcel por haber ordenado liberación de un presunto narcotraficante en el Cauca en el 2024.

De acuerdo con el ente acusador, el oficial podría verse sentenciado a 216 meses de prisión por cuenta de los graves delitos que le fueron imputados como prevaricato, fraude procesal, favorecimiento y falsedad ideológica en documento público.

Durante la audiencia judicial, la Fiscalía lanzó duros cuestionamiento contra el general Federico Mejía. Señaló que tomó decisiones arbitrarias, que asumió funciones que no le correspondían y que introdujo en informes oficiales versiones que alteraron la realidad de los sucedido incurriendo en falsedad ideológica en documento público, entre otros delitos.

La Fiscalía indicó que el general introdujo información en documentos militares para dar apariencia que su decisión de haber ordenado la libertad del presunto narcotraficante había contado con el respaldo de otros generales cuando no era cierto.

Señaló la Fiscalía que los otros generales que mencionó Mejía, según la investigación, se enteraron de la liberación del presunto narco con posterioridad y no fueron consultados por Mejía.

“La información legalmente obtenía e incorporados a la actuación no emerge circunstancia alguna que permita considerar justificada la conducta desplegada por usted general Federico Alberto Mejía Torres”, señaló la fiscal del caso.

Además indicó que: “En particular la explicación según la cual la devolución del capturado obedeció a una situación excepcional de orden público destinado a preservar la vida y la integridad de la población civil o del personal militar constituye precisamente uno de los aspectos objeto de investigación, no obstante los elementos recaudados señalan que el sujeto había sido extraído exitosamente hacía la ciudad de Popayán”, señaló la Delegada de la Fiscalía.

De igual manera, indicó la Fiscalía, que el general Erick Rodríguez, actual comandante de las Fuerzas Militares, que en su momento era superior de Mejía, tampoco tenía conocimiento de la orden que había dado el oficial.

En medio de la audiencia, el general Mejía no aceptó los cargos que le endilgó la Fiscalía General de la Nación.