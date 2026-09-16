Metrocables de Medellín dejarán de operar por mantenimiento: consulte las fechas y líneas afectadas

Los viajeros que dependen de estas líneas tendrán que modificar temporalmente sus recorridos. El Metro ya definió las fechas y, en algunos casos, también las alternativas para continuar el trayecto.

De tres horas a minutos: el metrocable que cambiaría la vida de 200.000 personas en Medellín

El Metro de Medellín anunció el mantenimiento mayor anual de los Metrocables K, L y P, una programación que obligará a suspender temporalmente el servicio durante varios días entre septiembre y los primeros días de octubre.

La primera afectada será la Línea K, entre Acevedo y Santo Domingo, que estará fuera de servicio desde el 17 de septiembre hasta el 2 de octubre. Para quienes utilizan este recorrido, el Metro dispuso alternativas mediante rutas alimentadoras que permitirán continuar los desplazamientos mientras avanzan las labores.

Lína K afectaciones Foto: Cuenta de X Metro de Medellín / API

Después llegará el turno de la Línea L, entre Santo Domingo y Arví, cuyo mantenimiento se realizará del 19 al 24 de septiembre. En este caso también habrá suspensión temporal del servicio durante las fechas programadas.

Línea L afectaciones Foto: Cuenta de X Metro de Medellín / API

La tercera intervención corresponderá a la Línea P, entre Acevedo y El Progreso, que tendrá el servicio suspendido del 22 al 28 de septiembre. Los usuarios podrán recurrir a rutas integradas habilitadas como alternativa para sus recorridos.

Línea P afectaciones Foto: Cuenta de X Metro de Medellín / API

El calendario hace que durante septiembre haya varios días en los que los usuarios de diferentes sectores tendrán que reorganizar sus trayectos. Las suspensiones, sin embargo, ocurrirán simultáneamente en las tres líneas, de manera escalonada.

¿Por qué tienen que cerrar los cables?

El Metro explica que estos mantenimientos mayores hacen parte de las labores necesarias para preservar la seguridad y confiabilidad de los sistemas. No se trata únicamente de una revisión superficial. En este tipo de intervenciones se revisan componentes fundamentales para el funcionamiento de los cables.

Entre los trabajos previstos se encuentran intervenciones sobre el cable portador tractor, poleas, rieles, rodamientos, mangueras y otros elementos técnicos. También se revisan los sistemas de seguridad y se realiza una certificación por parte de un ente externo.

La línea K, por ejemplo, conecta Acevedo con Santo Domingo y cuenta con cuatro estaciones, por lo que la suspensión temporal modifica el recorrido habitual de quienes utilizan este sistema para desplazarse hacia el nororiente de Medellín.

El Metro publicó las alternativas de movilidad correspondientes a las líneas K y P para que los viajeros puedan planear sus recorridos antes de los cierres.

Alternativas Línea K Foto: Cuenta de X Metro de Medellín / API

Alternativas Línea P Foto: Cuenta de X Metro de Medellín / API

Durante las próximas semanas los usuarios tendrán que estar pendientes del calendario. El servicio regresará una vez terminen las intervenciones programadas en cada línea y se completen las verificaciones correspondientes.