Emprendedores de Córdoba tienen hasta el 6 de noviembre para postularse al Fondo Emprender del SENA

Los emprendedores y empresarios de Córdoba tienen plazo hasta el próximo 6 de noviembre para postular sus proyectos al Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una iniciativa que busca impulsar la creación de nuevas empresas y fortalecer negocios existentes.

Más de 15.000 mujeres emprendedoras de todo el país, por el Fondo Mujer Emprende

Ricardo Torres Castro SENA Foto: SEMANA

La convocatoria fue presentada desde la sede de la Universidad del Sur, en un trabajo articulado con el SENA, con el llamado a quienes buscan materializar sus ideas de negocio o consolidar sus emprendimientos.

“Tenemos 15 días para que Fondo Emprender pueda ser adjudicado. Invitamos a todos los emprendedores que quieran crear su empresa o aquellos que ya la tienen para líneas de fortalecimiento poder presentarse y acceder al Fondo Emprender”, señaló el director de la entidad, Fray Ricardo Torres Castro.

Tras su nombramiento, el director general del SENA se reunió con alcalde de Montería para impulsar nuevas estrategias de formación

El SENA impulsa “Zajuna Campo”, una estrategia que conecta a productores rurales con nuevos espacios de comercialización directa en el país. Foto: Composición Semana/ SENA/ Getty Images

La iniciativa contempla dos líneas de participación: una dirigida a quienes buscan crear una empresa y otra enfocada en el fortalecimiento de negocios que ya están en funcionamiento.

Durante la presentación, también se reiteró la invitación a los empresarios de la región para aprovechar la convocatoria y presentar sus propuestas dentro del plazo establecido, con el propósito de acceder a las oportunidades de financiación que ofrece el programa.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió un curso virtual gratuito para aprender técnicas de pastelería desde casa. Foto: Creada con IA

“Postulen sus proyectos para que finalmente cumplan su sueño de tener su propia empresa”, fue el mensaje dirigido a los interesados.

La convocatoria busca promover el emprendimiento en Córdoba y respaldar nuevas iniciativas empresariales, así como proyectos que necesitan apoyo para crecer y consolidarse en el mercado.

Los interesados deben adelantar su postulación antes del cierre de la convocatoria, previsto para el 6 de noviembre.