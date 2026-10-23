Emprendedores de Córdoba tienen hasta el 6 de noviembre para postularse al Fondo Emprender del SENA

Los emprendedores y empresarios de Córdoba tienen plazo hasta el próximo 6 de noviembre para postular sus proyectos al Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una iniciativa que busca impulsar la creación de nuevas empresas y fortalecer negocios existentes.
La convocatoria fue presentada desde la sede de la Universidad del Sur, en un trabajo articulado con el SENA, con el llamado a quienes buscan materializar sus ideas de negocio o consolidar sus emprendimientos.
“Tenemos 15 días para que Fondo Emprender pueda ser adjudicado. Invitamos a todos los emprendedores que quieran crear su empresa o aquellos que ya la tienen para líneas de fortalecimiento poder presentarse y acceder al Fondo Emprender”, señaló el director de la entidad, Fray Ricardo Torres Castro.
La iniciativa contempla dos líneas de participación: una dirigida a quienes buscan crear una empresa y otra enfocada en el fortalecimiento de negocios que ya están en funcionamiento.
Durante la presentación, también se reiteró la invitación a los empresarios de la región para aprovechar la convocatoria y presentar sus propuestas dentro del plazo establecido, con el propósito de acceder a las oportunidades de financiación que ofrece el programa.
“Postulen sus proyectos para que finalmente cumplan su sueño de tener su propia empresa”, fue el mensaje dirigido a los interesados.
La convocatoria busca promover el emprendimiento en Córdoba y respaldar nuevas iniciativas empresariales, así como proyectos que necesitan apoyo para crecer y consolidarse en el mercado.
Los interesados deben adelantar su postulación antes del cierre de la convocatoria, previsto para el 6 de noviembre.