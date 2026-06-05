La integración bursátil entre Colombia, Chile y Perú impulsa resultados históricos para Nuam

El mayor dinamismo de los mercados financieros latinoamericanos comienza a reflejarse en los resultados de las infraestructuras que conectan inversionistas, empresas y bolsas regionales.

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En ese contexto, Nuam, holding que integra las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú, inició 2026 reportando crecimiento de doble dígito en ingresos, mayores utilidades y avances en su estrategia de integración regional.

Durante el primer trimestre del año, la compañía registró ingresos operacionales cercanos a CLP 40,7 mil millones, equivalente a un crecimiento de un 17 % frente al mismo periodo del año anterior. El EBITDA alcanzó CLP 19,8 mil millones, aumentando un 38 %, mientras el margen EBITDA llegó al 49 %, ocho puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás.

Paralelamente, la utilidad neta llegó a CLP 9,7 mil millones, creciendo un 47 %, reflejando una mayor capacidad de transformar actividad bursátil en resultados financieros.

El crecimiento estuvo distribuido entre distintas líneas de negocio. La unidad de negociación registró ingresos cercanos a CLP 7,4 mil millones, creciendo un 33 %, impulsada por una mayor actividad en renta variable, renta fija y derivados.

Compensación y liquidación avanzó un 26 % hasta CLP 5,9 mil millones, mientras custodia, principal fuente de ingresos del holding, alcanzó CLP 12,8 mil millones, creciendo aproximadamente un 12,8 %. Servicios de valor agregado también aumentaron un 15 %, reflejando mayor uso de soluciones tecnológicas y nuevos mercados de financiación.

La actividad bursátil regional mostró aceleración importante. Los volúmenes negociados en renta variable aumentaron un 75 %, renta fija creció un 29 % y derivados avanzaron un 21 %, evidenciando mayor participación de inversionistas y mayor profundidad de mercado.

La capitalización bursátil conjunta alcanzó aproximadamente USD 532 mil millones, creciendo un 43 % frente al primer trimestre de 2025.

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El ecosistema financiero regional también continúa expandiéndose. Los volúmenes compensados llegaron a USD 521 mil millones, aumentando un 29 %, mientras los activos bajo custodia alcanzaron USD 387 mil millones, con crecimiento anual cercano al 39 %.

Paralelamente, Nuam avanzó en la implementación de nuevas plataformas tecnológicas para negociación bursátil en Colombia y Perú, como parte de su estrategia de integración regional.