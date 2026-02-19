El mercado de capitales colombiano cerró 2025 con uno de sus desempeños más sólidos de la última década, impulsado por una fuerte recuperación en precios y un repunte significativo en los volúmenes de negociación.

Así lo evidencian los resultados del ranking ConaXión 2025, presentado por nuam, holding que integra las bolsas de Colombia, Chile y Perú.

Durante el año, el índice MSCI Colcap registró una rentabilidad cercana al 50 %, ubicándose entre los de mejor desempeño a nivel global.

Este comportamiento estuvo acompañado por un crecimiento del 74 % en el volumen promedio diario negociado en renta variable, lo que reflejó un mayor apetito por activos locales y una recuperación de la confianza de los inversionistas.

Las comisionistas que lideraron el mercado

En este entorno, varias sociedades comisionistas destacaron por su rol en la intermediación y estructuración de operaciones.

Credicorp Capital Colombia fue la firma con más reconocimientos, liderando categorías clave como mayor monto negociado en renta variable y renta fija. También se destacaron LarraínVial Colombia y Aval Casa de Bolsa, con un desempeño relevante en mercados globales, derivados y operaciones de liquidez

El mercado de renta fija también mostró un fortalecimiento importante, tanto en negociación secundaria como en colocaciones primarias, consolidándose como una fuente clave de financiamiento para empresas y el sector financiero.

Derivados y sofisticación financiera

Otro de los avances relevantes fue el crecimiento del mercado de derivados, que ganó protagonismo como herramienta de cobertura y gestión de riesgos.

Las operaciones sobre tasa de interés y tasa de cambio reflejaron una mayor sofisticación del sistema financiero y una adopción más amplia de instrumentos estandarizados.

Un mercado más profundo e integrado

Miguel Ángel Zapatero, gerente corporativo de Clientes y Negocios de Nuam, afirma que estos resultados confirman el papel estratégico de los intermediarios en un contexto de integración regional.

La combinación de mejores rendimientos, mayor liquidez y reglas comunes ha permitido fortalecer el mercado colombiano y ampliar su conexión con inversionistas internacionales.

En conjunto, el mercado de capitales colombiano no solo se recuperó, sino que dio un salto en profundidad, dinamismo y relevancia regional.