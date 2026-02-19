Mercado

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

El aumento en precios y volúmenes reflejó una recuperación del apetito inversionista

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Ganadores Ranking ConaXión Colombia 2025.
Ganadores Ranking ConaXión Colombia 2025. Foto: nuam

El mercado de capitales colombiano cerró 2025 con uno de sus desempeños más sólidos de la última década, impulsado por una fuerte recuperación en precios y un repunte significativo en los volúmenes de negociación.

Así lo evidencian los resultados del ranking ConaXión 2025, presentado por nuam, holding que integra las bolsas de Colombia, Chile y Perú.

Durante el año, el índice MSCI Colcap registró una rentabilidad cercana al 50 %, ubicándose entre los de mejor desempeño a nivel global.

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

Este comportamiento estuvo acompañado por un crecimiento del 74 % en el volumen promedio diario negociado en renta variable, lo que reflejó un mayor apetito por activos locales y una recuperación de la confianza de los inversionistas.

Las comisionistas que lideraron el mercado

En este entorno, varias sociedades comisionistas destacaron por su rol en la intermediación y estructuración de operaciones.

Credicorp Capital Colombia fue la firma con más reconocimientos, liderando categorías clave como mayor monto negociado en renta variable y renta fija. También se destacaron LarraínVial Colombia y Aval Casa de Bolsa, con un desempeño relevante en mercados globales, derivados y operaciones de liquidez

El mercado de renta fija también mostró un fortalecimiento importante, tanto en negociación secundaria como en colocaciones primarias, consolidándose como una fuente clave de financiamiento para empresas y el sector financiero.

Derivados y sofisticación financiera

Otro de los avances relevantes fue el crecimiento del mercado de derivados, que ganó protagonismo como herramienta de cobertura y gestión de riesgos.

Las operaciones sobre tasa de interés y tasa de cambio reflejaron una mayor sofisticación del sistema financiero y una adopción más amplia de instrumentos estandarizados.

Un mercado más profundo e integrado

Miguel Ángel Zapatero, gerente corporativo de Clientes y Negocios de Nuam, afirma que estos resultados confirman el papel estratégico de los intermediarios en un contexto de integración regional.

Uber confirma millonaria inversión para instalar sus propias estaciones de carga rápida: así operarán

La combinación de mejores rendimientos, mayor liquidez y reglas comunes ha permitido fortalecer el mercado colombiano y ampliar su conexión con inversionistas internacionales.

En conjunto, el mercado de capitales colombiano no solo se recuperó, sino que dio un salto en profundidad, dinamismo y relevancia regional.

