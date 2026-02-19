Uber confirma millonaria inversión para instalar sus propias estaciones de carga rápida: así operarán

La plataforma estadounidense de servicios de transporte Uber planea gastar más de 100 millones de dólares en construir estaciones de recarga rápida para vehículos autónomos en Estados Unidos.

Según se desprende de un comunicado al que ha tenido acceso ‘Bloomberg’, la compañía se centrará en desplegar estas instalaciones en la bahía de San Francisco, Los Ángeles y Dallas. Uber desplegará los servicios de robotaxis en estas zonas para competir con Waymo.

Un portavoz de Uber ha indicado que la cantidad asignada cubrirá los costes de desarrollo, equipamientos, conexión de redes y los gastos relacionados con la instalación de la infraestructura ‘per se’.

La compañía ha indicado que tener en propiedad algunas de las estaciones “mejora la eficiencia, reduce los costes y mantiene a los coches más tiempo en la carretera, lo que maximiza la utilización de los mismos”.

Uber también ha alcanzado nuevos acuerdos con las operadoras de cargadores para que el repostaje sea más accesible para sus vehículos eléctricos compartidos. Así, garantizará el uso a estos socios, lo que significa que pagará multas si los conductores de Uber no cumplen con ciertos niveles de uso.

Los pactos incluyen los firmados con EVgo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Boston; Hubber e Ionity en Londres; y Electra en París y Madrid. Uber ha rubricado un convenio similar con Revel Transit en Nueva York, donde Revel ofrece descuentos a los conductores de Uber.

Despliegue de Robotaxis

La empresa norteamericana desveló el pasado 4 de febrero que lanzará servicios de robotaxis en ciudades que no había anunciado previamente, como Madrid, Houston, Hong Kong y Zúrich.

Uber aspira a convertir los coches sin conductor en uno de sus principales motores de crecimiento, para lo que ofrecerá este tipo de vehículos en más de diez mercados de todo el mundo durante 2026. Así, ha invertido cientos de millones de dólares en socios tecnológicos autónomos y se ha comprometido a comprar flotas de robotaxis.

Waymo, también planea expansión y millonaria inversión

La startup estrella de los robotaxis Waymo, filial de Alphabet (Google), aseguró que recaudó 16.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento que valoró la empresa de vehículos autónomos en 126.000 millones de dólares.

Los codirectores ejecutivos de Waymo, Tekedra Mawakana y Dmitri Dolgov, calificaron la masiva inversión como una señal de que llegó la era de la movilidad autónoma a gran escala.

“Esta inyección de capital garantizará que estemos posicionados para avanzar con una velocidad sin precedentes, mientras mantenemos nuestros estándares de seguridad líderes en la industria”, dijeron Dolgov y Mawakana en una publicación de la compañía.

Agregaron que el foco para este año de Waymo es expandir el servicio de taxis robóticos a través de Estados Unidos y a nivel internacional. Los vehículos Jaguar blancos, equipados con cámaras y sensores, se han convertido en parte del paisaje en las calles de San Francisco y Los Ángeles.

El servicio opera también en Austin, Phoenix, Atlanta y Miami, en Estados Unidos. Y apunta a expandirse a 20 áreas metropolitanas en un año, incluyendo Londres.

“Estamos escalando a una realidad comercial, sentando las bases para operaciones de transporte bajo demanda en 20 ciudades adicionales en 2026, incluidas Tokio y Londres”, dijeron Dolgov y Mawakana.

Alphabet tuvo una importante participación en la ronda de inversión liderada por Dragoneer Investment Group, junto con titanes del capital de riesgo en Silicon Valley como Andreessen Horowitz y Sequoia Capital.

“Waymo no solo enseñó a los autos a manejarse a sí mismos, sino a hacerlo de manera significativamente mejor que cualquier humano o sistema competitivo”, aseguró Jared Middleman, socio de Dragoneer, en la misma publicación.