¿Cómo están leyendo los inversionistas a Colombia?: 10 claves sobre riesgo y oportunidad, en la antesala del Gran Foro Colombia 2026

Oliver Wack, gerente regional andino de Control Risks, sintetiza los factores que hoy pesan en la mirada de los inversionistas internacionales, los riesgos que siguen subestimándose y las condiciones que inciden en la confianza y la inversión en Colombia.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 4:29 a. m.
Gran Foro Colombia 2026
Gran Foro Colombia 2026 Foto: Getty Images/API

Días antes del Gran Foro Colombia 2026, Oliver Wack, gerente regional andino de Control Risks, expuso en SEMANA una lectura directa del contexto global y colombiano: un entorno atravesado por volatilidad persistente, tensiones geopolíticas y decisiones que inciden de manera directa en la confianza y la inversión.

Ese diagnóstico será el punto de partida del Panel de Dilemas: Más oportunidades que riesgos, con el que Wack abrirá la discusión del foro.

Desde allí se pondrán sobre la mesa las preguntas que hoy enfrentan los países y los inversionistas: cómo leer el riesgo, cómo proyectar estabilidad y qué condiciones permiten convertir la incertidumbre en oportunidades reales.

En este espacio también participarán María Soledad Mosquera, directora sectorial de S&P Global para Colombia y Panamá, y César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. La conversación será moderada por José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico de ANIF.

A continuación, 10 claves que resumen su análisis y anticipan los dilemas que se debatirán en el Gran Foro Colombia 2026.

1.- La volatilidad ya no es temporal

El mayor error es creer que el mundo “volverá a la normalidad”. La volatilidad llegó para quedarse y los países deben aprender a gestionarla, no a negarla.

Ya el mundo no vuelve a la normalidad, porque lo que se quedó fue la volatilidad”.

2.- No hay líneas rojas claras en la política global

Las reglas tradicionales que guiaban el comportamiento de los países se han diluido. Hoy el escenario internacional es transaccional, volátil e impredecible.

Ya no existen ‘líneas rojas’ claras en la política mundial: las reglas tradicionales que guiaban el comportamiento de los países se han diluido y ahora impera un mundo transaccional y volátil, donde todo puede suceder”.

3.- Las sociedades están activadas

La protesta social dejó de ser un fenómeno episódico y hoy impacta directamente la estabilidad política y la operación de empresas y gobiernos.

Identificamos el riesgo de las sociedades activadas, que protestan con mayor fuerza e impactan directamente a las empresas y a la estabilidad política”.

4.- El crimen organizado es más sofisticado

El crimen organizado aprovecha las tensiones geopolíticas y las nuevas tecnologías para expandirse, volviéndose un riesgo estructural y no coyuntural.

La expansión y sofisticación del crimen organizado aprovecha las tensiones geopolíticas y las nuevas tecnologías para ampliar su alcance”.

5.- La inteligencia artificial también es un riesgo

La IA no solo transforma negocios, sino que intensifica la competencia geopolítica entre países y redefine el equilibrio de poder global.

Este riesgo se relaciona con la inteligencia artificial y la competencia alrededor de ella, no solo entre compañías, sino entre países como Estados Unidos y China”.

6.- En Colombia, hay más en juego que en elecciones pasadas

Estas elecciones no se reducen a un cambio de Gobierno: están en juego la estabilidad, la confianza y la capacidad del país para enfrentar desafíos estructurales.

Creo que en estas elecciones hay más en juego que nunca”.

7.- La incertidumbre es veneno para la inversión

Más que la ideología, lo que frena el capital es la imprevisibilidad, los mensajes contradictorios y la falta de reglas claras.

Lo que sí es veneno para la inversión extranjera es la incertidumbre y la inestabilidad”.

8.- La política fiscal es el gran límite

Sin recursos fiscales ni confianza inversionista, el margen de acción del próximo Gobierno será extremadamente reducido.

Si no hay plata y nadie quiere invertir, el margen de acción se reduce al mínimo”.

9.- Donde hay alto riesgo, hay alto retorno

La volatilidad también abre oportunidades: quienes tienen liquidez y apetito de riesgo pueden encontrar retornos atractivos.

Donde hay alto riesgo, hay alto retorno. Hoy, por la volatilidad, existen grandes posibilidades de hacer muy buenos negocios”.

10.- El riesgo más subestimado es seguir polarizando

El ir y venir entre extremos políticos incrementa la volatilidad y dificulta cualquier estrategia de largo plazo para el país.

El riesgo más subestimado hoy en Colombia es la volatilidad”.

Lea aquí la entrevista completa: El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks

