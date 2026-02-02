¿Cómo están leyendo los inversionistas a Colombia?: 10 claves sobre riesgo y oportunidad, en la antesala del Gran Foro Colombia 2026

Días antes del Gran Foro Colombia 2026, Oliver Wack, gerente regional andino de Control Risks, expuso en SEMANA una lectura directa del contexto global y colombiano: un entorno atravesado por volatilidad persistente, tensiones geopolíticas y decisiones que inciden de manera directa en la confianza y la inversión.

Ese diagnóstico será el punto de partida del Panel de Dilemas: Más oportunidades que riesgos, con el que Wack abrirá la discusión del foro.

Desde allí se pondrán sobre la mesa las preguntas que hoy enfrentan los países y los inversionistas: cómo leer el riesgo, cómo proyectar estabilidad y qué condiciones permiten convertir la incertidumbre en oportunidades reales.

En este espacio también participarán María Soledad Mosquera, directora sectorial de S&P Global para Colombia y Panamá, y César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. La conversación será moderada por José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico de ANIF.

A continuación, 10 claves que resumen su análisis y anticipan los dilemas que se debatirán en el Gran Foro Colombia 2026.

1.- La volatilidad ya no es temporal

El mayor error es creer que el mundo “volverá a la normalidad”. La volatilidad llegó para quedarse y los países deben aprender a gestionarla, no a negarla.

“Ya el mundo no vuelve a la normalidad, porque lo que se quedó fue la volatilidad”.

2.- No hay líneas rojas claras en la política global

Las reglas tradicionales que guiaban el comportamiento de los países se han diluido. Hoy el escenario internacional es transaccional, volátil e impredecible.

“Ya no existen ‘líneas rojas’ claras en la política mundial: las reglas tradicionales que guiaban el comportamiento de los países se han diluido y ahora impera un mundo transaccional y volátil, donde todo puede suceder”.

3.- Las sociedades están activadas

La protesta social dejó de ser un fenómeno episódico y hoy impacta directamente la estabilidad política y la operación de empresas y gobiernos.

“Identificamos el riesgo de las sociedades activadas, que protestan con mayor fuerza e impactan directamente a las empresas y a la estabilidad política”.

4.- El crimen organizado es más sofisticado

El crimen organizado aprovecha las tensiones geopolíticas y las nuevas tecnologías para expandirse, volviéndose un riesgo estructural y no coyuntural.

“La expansión y sofisticación del crimen organizado aprovecha las tensiones geopolíticas y las nuevas tecnologías para ampliar su alcance”.

5.- La inteligencia artificial también es un riesgo

La IA no solo transforma negocios, sino que intensifica la competencia geopolítica entre países y redefine el equilibrio de poder global.

“Este riesgo se relaciona con la inteligencia artificial y la competencia alrededor de ella, no solo entre compañías, sino entre países como Estados Unidos y China”.

6.- En Colombia, hay más en juego que en elecciones pasadas

Estas elecciones no se reducen a un cambio de Gobierno: están en juego la estabilidad, la confianza y la capacidad del país para enfrentar desafíos estructurales.

“Creo que en estas elecciones hay más en juego que nunca”.

7.- La incertidumbre es veneno para la inversión

Más que la ideología, lo que frena el capital es la imprevisibilidad, los mensajes contradictorios y la falta de reglas claras.

“Lo que sí es veneno para la inversión extranjera es la incertidumbre y la inestabilidad”.

8.- La política fiscal es el gran límite

Sin recursos fiscales ni confianza inversionista, el margen de acción del próximo Gobierno será extremadamente reducido.

“Si no hay plata y nadie quiere invertir, el margen de acción se reduce al mínimo”.

9.- Donde hay alto riesgo, hay alto retorno

La volatilidad también abre oportunidades: quienes tienen liquidez y apetito de riesgo pueden encontrar retornos atractivos.

“Donde hay alto riesgo, hay alto retorno. Hoy, por la volatilidad, existen grandes posibilidades de hacer muy buenos negocios”.

10.- El riesgo más subestimado es seguir polarizando

El ir y venir entre extremos políticos incrementa la volatilidad y dificulta cualquier estrategia de largo plazo para el país.

“El riesgo más subestimado hoy en Colombia es la volatilidad”.

Lea aquí la entrevista completa: El país después del 7 de agosto, ¿se salva, se hunde?. Esto dijo el gerente de la famosa consultora Control Risks