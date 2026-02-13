Crédito

Nuevo crédito de Bancóldex busca mitigar impacto de altas tasas de interés

La línea estará disponible a través de bancos y entidades financieras aliadas.

Redacción Economía
13 de febrero de 2026, 4:50 p. m.
La nueva línea de crédito busca fortalecer la liquidez de empresas de distintos tamaños.
La nueva línea de crédito busca fortalecer la liquidez de empresas de distintos tamaños.

En un contexto marcado por tasas de interés elevadas y mayores costos financieros, Bancóldex anunció el lanzamiento de una nueva línea de crédito por $200.000 millones dirigida a fortalecer la liquidez de las empresas colombianas.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa de financiación en condiciones competitivas para compañías de distintos tamaños y sectores.

La medida se da en medio de la coyuntura económica derivada del incremento de la tasa de interés de política monetaria por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, lo que ha encarecido el acceso al crédito y presionado la operación de muchas empresas.

En este escenario, el acceso a recursos en condiciones más favorables se convierte en un factor determinante para sostener la productividad y evitar interrupciones en la operación.

Los recursos podrán destinarse a capital de trabajo, incluyendo la compra de materias primas e insumos, el pago de nómina y otros costos operativos.

También se permitirá la sustitución de pasivos con el fin de mejorar el flujo de caja, aunque se excluyen los créditos vigentes con Bancóldex y las deudas con socios o accionistas.

José Alberto Garzón, presidente de Bancóldex, señala que el objetivo es ofrecer un alivio financiero en un momento retador para el sector productivo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que suelen ser más sensibles a las variaciones en las tasas de interés.

La línea estará disponible a través de entidades financieras aliadas, por lo que los empresarios interesados deberán consultar con su banco o cooperativa sobre las condiciones y requisitos de acceso.

Con esta herramienta, el banco de desarrollo empresarial busca contribuir a la estabilidad operativa y al mantenimiento de planes de crecimiento en 2026, en medio de un entorno económico que aún presenta desafíos para el financiamiento corporativo.

