Gustavo Petro se pronunció contra el Banco de la República: “La mayoría de la junta directiva está equivocada”

Gustavo Petro se pronunció por medio de redes sociales contra el Banco de la República sobre el alza de la tasa de interés. En primer lugar, señaló que la mayoría de la junta directiva de la entidad financiera se encuentra equivocada.

Alivio al bolsillo de los damnificados: Afinia anuncia suspensión temporal en la entrega de facturas de energía por emergencia invernal

“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República está equivocada, y es el único país de América que eleva la tasa de interés cuando cae en el mundo. Por eso Colombia desacelera su reducción inflacionaria, a diferencia del resto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La junta del Banrepública comete un error mayúsculo, y yo me equivoqué nombrando a la recomendada de Ocampo”.

Lo dije expresamente y previamente, lo que Valora Analitik, llama incertidumbre no es incertidumbre, es certeza.



El alza de la tasa de interés baja la compra de vivienda y sube arriendos.



Pero el gremio de los constructores de vivienda en la oposición no se da cuenta, y no… https://t.co/2QRuhpRb7l — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 12, 2026

Por otra parte, Petro señaló que espera que el próximo gobierno pueda corregir el rumbo del banco y buscar una economía más sana.

“Puede ser que el próximo gobierno no caiga en manos vampirezcas y logre corregir el rumbo del banco hacia una economía mucho más sana”.

En su pronunciamiento, realizado por medio de su cuenta de X, Petro analiza las ventajas que, desde el punto de vista de su equipo de Gobierno, tendría bajar las tasas de intervención del Banco de la República.

Gustavo Petro reaccionó a la crítica que le lanzó Diosdado Cabello y que involucra a Maduro: “Se equivoca en un detalle”

“Bajar las tasas de intervención del Banco es lo más acertado que puede hacer Colombia para crecer con más equidad, producción y trabajo. Eso lo ordenó como criterio una sentencia de la Corte Constitucional, que desacata, y la actual Corte no recuerda. Es por eso que el gerente de Banrepública falsea cuando dice que aplica la Constitución al subir la tasa de interés; está debilitando el poder adquisitivo de la moneda y su confianza. Reducir la tasa de intervención mejora las finanzas públicas; por eso, endeudándonos en el exterior para mejorar el perfil de la deuda externa, hemos logrado bajar la deuda externa en relación con el PIB”.

El presidente arremetió contra el Banco de la República. Foto: BANI GABRIEL ORTEGA

Por último, el mandatario se refirió a las políticas económicas del expresidente Iván Duque, al señalar que las medidas tomadas por él constituyen una muy pésima economía política.

“En todo el gobierno Duque mantuvo la tasa real de intervención en negativo y, apenas subí al gobierno, mantuvo la tasa en positivo y creciendo. Eso es política y muy pésima economía política, que es la economía científica. Poca ciencia económica y sí mucha crematística, que es la ideología de los negociantes”, puntualizó Petro.