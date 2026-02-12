Economía

Gustavo Petro se pronunció contra el Banco de la República: “La mayoría de la junta directiva está equivocada”

El mandatario analizó las políticas económicas de las últimas administraciones.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de febrero de 2026, 7:27 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Gustavo Petro se pronunció por medio de redes sociales contra el Banco de la República sobre el alza de la tasa de interés. En primer lugar, señaló que la mayoría de la junta directiva de la entidad financiera se encuentra equivocada.

“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República está equivocada, y es el único país de América que eleva la tasa de interés cuando cae en el mundo. Por eso Colombia desacelera su reducción inflacionaria, a diferencia del resto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La junta del Banrepública comete un error mayúsculo, y yo me equivoqué nombrando a la recomendada de Ocampo”.

Por otra parte, Petro señaló que espera que el próximo gobierno pueda corregir el rumbo del banco y buscar una economía más sana.

“Puede ser que el próximo gobierno no caiga en manos vampirezcas y logre corregir el rumbo del banco hacia una economía mucho más sana”.

