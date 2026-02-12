Política

Video de Gustavo Petro hablando de su experiencia bebiendo “ron” generó revuelo en redes sociales

El momento se registró en la más reciente sesión del consejo de milagros.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 6:28 p. m.
El presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales por una declaración que dio en el más reciente consejo de ministros en Montería.
Las dos reuniones del consejo de ministros que se llevaron a cabo en Montería, el lunes y martes de esta semana, siguen generando reacciones.

En esta ocasión, una declaración que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de esa reunión de alto nivel, la cual contó con la participación de varios funcionarios de su Gobierno, desató un fuerte revuelo en las redes sociales.

En uno de los apartes de su discurso, el mandatario colombiano habló sobre su experiencia bebiendo ron, situación que también llamó la atención de los asistentes al consejo de ministros.

“Aquí había el ron Córdoba, yo tomé el ron Córdoba. Me cansé de tomar el ron. No es una experiencia así muy deliciosa que digamos, pero —¡Ay, Dios mío! Tengo que apretar así nuestro— Pero después entró el aguardiente antioqueño, el ron Caldas. Yo me acuerdo, y me gustaba, y… Hasta que ya la cerveza fue fría y tal, bueno”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.
También, afirmó: “Y yo bailaba así, pero me enseñaban, me dice mi papá: ‘¿Usted cree que baila?’, pero bueno, aquí la borrachera tiene que ayudar en algo, entonces toda una campaña de gobernadores: no le suban al trago. ¿Por qué la borrachera no puede ayudar a salvar la vida? ¿O por qué tendremos que dejar que el borracho se muera de borracho?”.

Este fue uno de los mensajes que se publicaron en las redes sociales:

Por otro lado, en esa misma sesión del consejo de ministros del martes de esta semana, el jefe de Estado protagonizó otro episodio, ya que mientras daba una declaración, interrumpió el tema en el que estaba para lanzar un fuerte regaño a uno de sus funcionarios.

“¿Dónde está la señora de la Unidad de Víctimas? ¿Cómo es que no está? ¿Por qué no está, Nhora (directora del Dapre, Nhora Mondragón), la señora o señor, no sé quién es, de la Unidad de Víctimas y del fondo, si desde ayer estoy tratando de que venga? Hermano, esto no puede ser así”, afirmó.

Y añadió: “Un funcionario así, a menos que haya alguna causa mayor y yo no conozca, es un irresponsable. Que no se puede dejar al pueblo solo”.

“Entonces me dan el informe ese de quien sea, no sé, yo no conozco los nombres de ese tipo de personas. Pero si las asignan con estos criterios, ¿por qué ganado de extraños estaba en la hacienda Támesis cuando se la entregamos a los campesinos?”, concluyó el presidente Gustavo Petro.

Esas dos sesiones del consejo de ministros se concentraron en buscar medidas que permitan solucionar la crisis ambiental que se registra en varias regiones del país. Emergencia que se ha concentrado en Córdoba y Sucre con inundaciones.

