Gustavo Petro interrumpió el consejo de ministros para lanzar fuerte regaño a uno de sus funcionarios: “No sé quién es”

El mandatario colombiano se vio visiblemente molesto por la situación.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 10:17 a. m.
El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.
El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba. Foto: Presidencia

En medio de las dos extensas jornadas de sesiones de consejos de ministros que se llevaron a cabo esta semana en Montería, en el departamento de Córdoba, se siguen conociendo episodios que llamaron la atención.

Uno de ellos tiene que ver con un fuerte regaño que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, por la no asistencia a la reunión de uno de sus funcionarios.

Inclusive al mandatario colombiano le tocó interrumpir el avance de su discurso para detenerse en esa situación, pidiendo explicaciones a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón.

Pero lo que también llamó la atención de la molestia del jefe de Estado es que expresó que desconocía el nombre del funcionario que no fue al consejo de ministros.

“¿Dónde está la señora de la unidad de víctimas? ¿Cómo es que no está? ¿Por qué no está, Nhora (directoral del Dapre, Nhora Mondragón), la señora o señor, no sé quién es, de la unidad de víctimas y del fondo, si desde ayer estoy tratando de que venga? Hermano, esto no puede ser así”, expresó molesto el presidente Gustavo Petro.

Presidente Petro sobrevoló Córdoba
Presidente Petro sobrevoló Córdoba. Foto: Semana

Y avanzó en su declaración: “Un funcionario así, a menos que haya alguna causa mayor y yo no conozca, es un irresponsable. Que no se puede dejar al pueblo solo”.

“Entonces me dan el informe ese de quien sea, no sé, yo no conozco los nombres de ese tipo de personas. Pero si las asignan con estos criterios, ¿por qué ganado de extraños estaba en la hacienda Támesis cuando se la entregamos a los campesinos?”, puntualizó Gustavo Petro.

Pero no es la primera vez que un hecho como el que se registró en esa sesión del consejo de ministros sucede, ya que en varias reuniones de ese nivel, las cuales transmite en vivo la Presidencia, al mandatario le toca interrumpir su discurso para preguntar por qué no asistió uno de sus funcionarios.

Cabe reseñar que en la más reciente sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo el martes de esta semana, el jefe de Estado dio a conocer que continúa evaluando las medidas de choque que permitan atender la emergencia que se registra en varias regiones del país por una fuerte ola invernal.

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

Crisis climática que ha dejado a su paso a miles de familias damnificadas en los departamentos de Córdoba y Sucre, cuyos habitantes han exigido soluciones reales a la problemática que los aqueja.

