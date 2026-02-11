Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo: historia de un divorcio, una decepción y un presidente que se declara “víctima de su propio invento”

Las tensiones entre la Casa de Nariño y el Búnker de la Fiscalía General de la Nación saltan a la vista. Y las ha puesto al descubierto el presidente Gustavo Petro, quien no oculta su incomodidad y molestia con el papel que desempeña la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la que él ternó para reemplazar al exfiscal Francisco Barbosa, uno de sus más acérrimos contradictores.

La Fiscalía de Camargo, sorpresivamente, ha pisado callos al anillo más cercano al jefe de Estado y eso lo ha sacado de casillas.

Esta semana, en menos de 48 horas, el país conoció dos noticias que retumbaron en los pasillos del palacio presidencial. Una: el llamado a imputación de cargos de la Fiscalía a Juliana Guerrero, la joven activista que se convirtió en una de las personas protegidas por el presidente Petro.

Juliana Guerrero y Fundación San José. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

Guerrero tendrá que responder en una audiencia el próximo 27 de febrero por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal porque, al parecer, se habría aprovechado de un entramado de corrupción en la Fundación Universitaria San José para obtener su título profesional de contadora, pese a que no asistió a clases, no presentó parciales y no cumplió con los requisitos establecidos por la entidad universitaria.

Aún así, fue asesora del despacho del presidente, jefe de gabinete del Ministerio del Interior y fue designada viceministra de las juventudes, en el Ministerio de Igualdad.

Petro, el defensor de Guerrero, se molestó por la decisión de la Fiscalía que, si nada extraordinario ocurre, pedirá la medida de aseguramiento contra la joven política.

Como si fuera poco, la Fiscalía llamó a imputación de cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. En realidad, el organismo de justicia adelantará dos imputaciones en su contra: una, por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022, porque él fue el gerente. Y la otra, por la polémica compra y millonaria adecuación de su apartamento ubicado en la calle 93, en el norte de Bogotá.

Petro defendió a Roa. Y no tiene otra alternativa. Fue su gerente de campaña y aceptar su responsabilidad es reconocer que fue elegido con dineros no permitidos por la ley.

Ricardo Roa, el CNE y Gustavo Petro en el avión en campaña. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por eso, contra viento y marea, el presidente de Ecopetrol se mantendrá en su cargo.

SEMANA conoció que Ricardo Roa seguirá en el cargo porque sus abogados estiman que la Fiscalía le dio garrote y zanahoria, es decir, aunque lo llamaron a imputación de cargos, no le pedirán medida de aseguramiento y podrá sostenerse en la petrolera, al menos, hasta agosto de 2026.

Aunque Luz Adriana Camargo ha recibido garrote de los opositores petristas que han argumentado cómo ha beneficiado a Nicolás Petro, el hijo del presidente, señalado por incurrir, presuntamente, en varios delitos sobre corrupción, entre otros hechos, la Fiscalía también ha tocado el corazón del petrismo: pidió la orden de captura contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pese al rosario de pruebas contra ambos exfuncionarios, Petro los defendió.

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Suministrada a Semana

En esta oportunidad, Petro —quien ha sido cuestionado por no respetar la separación de poderes— no parece dispuesto a callarse frente a las actuaciones de la fiscal Camargo.

Tras las decisiones contra Juliana Guerrero y Ricardo Roa, el presidente puso sobre la mesa una supuesta relación del candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella, con Germán Marroquín, el esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, un señalamiento que fue desmentido por el organismo judicial y por el propio De la Espriella.

“De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales... Dicen ahora... Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la Represa de Urrá (...)”, escribió el presidente en su cuenta oficial de X. Hizo referencia a Camargo y De la Espriella.

También criticó a la fiscal la Colombia Humana, el movimiento político que fundó Petro.

“Hace pocos minutos llegó a nuestro movimiento una denuncia anónima que revela graves señalamientos sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella. Solicitamos una investigación formal y que se le aclare a la opinión pública si existe algún vínculo entre el cónyuge de la fiscal general de la nación y el abogado candidato Abelardo de la Espriella, que consistiría en el desarrollo de falsos positivos judiciales para encarcelar miembros del gobierno”, informaron.

Gustavo Petro, Luz Adriana Camargo, Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

Petro no se quedó quieto y volvió a arremeter contra Camargo en sus redes sociales luego de publicar una fotografía en la que él aparece al interior de una de las celdas en la extinta cárcel Gorgona, en el Pacífico.

“Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí; le gustará a la fiscal general de Colombia. Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente las integrantes de la terna”, confesó Petro.

Luz Adriana Camargo guarda silencio, pero al interior del Centro Democrático no descartan que la fiscal, buscando nivelar las cargas, anuncie una decisión contra el expresidente Álvaro Uribe en los próximos días.