Las dos sesiones del consejo de ministros en Córdoba, el cual lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en Montería, desató una fuerte crítica por parte de un senador.

Se trata del congresista del Centro Democrático, Carlos Meisel, quien lanzó un agudo mensaje en su cuenta personal de X, que cuestiona al jefe de Estado por extenderse en sus discursos sin llegar a soluciones claras para la emergencia climática por la que están atravesando varias regiones del país.

De acuerdo con las autoridades, se han registrado inundaciones en Córdoba y Sucre, que dejan a su paso miles de familias damnificadas.

“Presidente @petrogustavo, llevas dos días en Córdoba hablando mierda y filosofando sobre lo divino y lo humano y no ha logrado una sola acción que saque medio milímetro de agua. ¡Chambón!”, expresó el senador.

“No estamos en una fiesta”: el presidente Gustavo Petro habló de los alcaldes que no pudieron entrar al consejo de ministros y les tocó sentarse en el suelo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8RtESsH7Iw — Revista Semana (@RevistaSemana) February 10, 2026

Agregó: “Y le digo otra cosa, he intentado respetarlo todo el tiempo, a pesar de sus constantes ataques y mentiras; pero toda paciencia tiene un límite y no estoy dispuesto a seguir aguantando más sus comentarios salidos de tono. Yo no he sido coautor de ningún asesinato. Vuélvase respetable, que no te dejas respetar”.

Pero ese reclamo no pasó desapercibido para el presidente Petro, quien reaccionó en su cuenta de X.

“¿No te alcanza el cerebro para entenderme? Sus amigos Meisel se tiraron el ciclo natural del agua para quedarse con la tierra a sangre y fuego”, replicó el mandatario colombiano.

También aseguró: “No derramaron filosofía, sino sangre y cadáveres, y ahora arrojan agua sobre el campesinado que guardaron en las generadoras hidroeléctricas para semejar una escasez de gas y venderle el agua a la gente a precio diez veces más alto”.

Sobre las acciones que tiene contempladas el Gobierno nacional para atender la emergencia, está evaluando la opción de poner impuestos para recaudar dineros que le permitan ayudar a las regiones golpeadas por la ola invernal.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio detalles de la medida, la cual gira alrededor de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, es decir, las empresas, que aplicaría a partir de 200.000 UVT (Unidad de Valor Tributario). Eso es, desde patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos. Ellos aportarían un 0,6 % para recaudar los recursos necesarios para enfrentar la situación, según explicó el ministro en el consejo.