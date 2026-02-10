Política

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

El mandatario colombiano respondió también con un fuerte mensaje.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 6:44 p. m.
Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en redes sociales.
Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en redes sociales. Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Las dos sesiones del consejo de ministros en Córdoba, el cual lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en Montería, desató una fuerte crítica por parte de un senador.

Se trata del congresista del Centro Democrático, Carlos Meisel, quien lanzó un agudo mensaje en su cuenta personal de X, que cuestiona al jefe de Estado por extenderse en sus discursos sin llegar a soluciones claras para la emergencia climática por la que están atravesando varias regiones del país.

Gustavo Petro denunció plan para sabotear su reunión con Donald Trump: “Ponerme sustancias psicoactivas en el carro”

De acuerdo con las autoridades, se han registrado inundaciones en Córdoba y Sucre, que dejan a su paso miles de familias damnificadas.

“Presidente @petrogustavo, llevas dos días en Córdoba hablando mierda y filosofando sobre lo divino y lo humano y no ha logrado una sola acción que saque medio milímetro de agua. ¡Chambón!”, expresó el senador.

Política

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

Política

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Política

Abelardo de la Esprilla habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Política

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

Política

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Política

¿Por qué Gustavo Petro publicó una foto en una celda en Gorgona? La explicación del presidente llamó la atención en X

Política

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático

Medellín

“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico Gutiérrez a Petro por supuesto desplante a alcaldes en Córdoba

Agregó: “Y le digo otra cosa, he intentado respetarlo todo el tiempo, a pesar de sus constantes ataques y mentiras; pero toda paciencia tiene un límite y no estoy dispuesto a seguir aguantando más sus comentarios salidos de tono. Yo no he sido coautor de ningún asesinato. Vuélvase respetable, que no te dejas respetar”.

Pero ese reclamo no pasó desapercibido para el presidente Petro, quien reaccionó en su cuenta de X.

“¿No te alcanza el cerebro para entenderme? Sus amigos Meisel se tiraron el ciclo natural del agua para quedarse con la tierra a sangre y fuego”, replicó el mandatario colombiano.

También aseguró: “No derramaron filosofía, sino sangre y cadáveres, y ahora arrojan agua sobre el campesinado que guardaron en las generadoras hidroeléctricas para semejar una escasez de gas y venderle el agua a la gente a precio diez veces más alto”.

Sobre las acciones que tiene contempladas el Gobierno nacional para atender la emergencia, está evaluando la opción de poner impuestos para recaudar dineros que le permitan ayudar a las regiones golpeadas por la ola invernal.

“Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio detalles de la medida, la cual gira alrededor de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, es decir, las empresas, que aplicaría a partir de 200.000 UVT (Unidad de Valor Tributario). Eso es, desde patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos. Ellos aportarían un 0,6 % para recaudar los recursos necesarios para enfrentar la situación, según explicó el ministro en el consejo.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

La senadora del Pacto Histórico, Aida Quilcué.

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella figuran entre los nombres con mayor reconocimiento en las encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Abelardo de la Esprilla habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales.

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

CNE

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

Gustavo Petro y el ELN

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Presidente Gustavo Petro

¿Por qué Gustavo Petro publicó una foto en una celda en Gorgona? La explicación del presidente llamó la atención en X

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático

Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.

El ELN reconoció autoría en atentado en Arauca contra escoltas del senador Jairo Castellanos, pero dice que “no fue su objetivo”

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti habló de la nueva emergencia económica: “Vamos a decir las cosas como son”

Noticias Destacadas