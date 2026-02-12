Energía

Alivio al bolsillo de los damnificados: Afinia anuncia suspensión temporal en la entrega de facturas de energía por emergencia invernal

La decisión de la empresa es una medida de alivio para 66.000 usuarios.

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 1:22 p. m.
Afinia, uno de los distribuidores de energía en departamentos del Caribe colombiano
Afinia, uno de los distribuidores de energía en departamentos del Caribe colombiano Foto: Afinia / Cortesía

En medio de la compleja situación provocada por el fenómeno climático que afecta a varios departamentos del país, la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, tomó una decisión que traerá alivio a al menos 66.000 usuarios del servicio de energía en su zona de operación.

Se trata de una suspensión temporal en la entrega de las facturas del servicio de energía en las zonas impactadas por la emergencia. Según explicó la compañía, esta medida “permitirá cuantificar adecuadamente el impacto en cada uno de los usuarios, realizar los ajustes correspondientes y garantizar que los cobros del servicio se efectúen posteriormente y por valores adecuados, teniendo en cuenta los efectos derivados de esta crisis”.

No obstante, Afinia enfatizó que, de acuerdo con la legislación y la regulación colombiana, y salvo que exista una declaratoria de calamidad pública —la cual aún no se ha realizado—, las empresas de servicios públicos no están exoneradas de la obligación de facturar, incluso en contextos de emergencia.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

No obstante, la situación sí amerita la implementación de medidas de alivio y facilidades para los usuarios: “En Afinia, entendemos que este no es el momento adecuado para realizar cobros a las familias afectadas”.

Una vez superado el difícil momento coyuntural, según explicó la compañía, “los clientes-usuarios podrán acceder a planes de financiación para el pago del servicio, sin cobro de intereses y ajustados a su capacidad de pago, como una medida orientada a aliviar la carga económica de los hogares mientras avanzan en su proceso de recuperación”.

Cabe destacar que el servicio de energía se continuará prestando de manera normal, con monitoreo permanente de las redes.

