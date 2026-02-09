Fintech colombiana busca aliviar el costo de los créditos en medio del aumento de la insolvencia personal

En un contexto marcado por la mayor crisis de endeudamiento personal registrada en la última década en Colombia, surgió Bangk, una fintech enfocada en mejorar las condiciones de los créditos de las personas. La startup, creada hace tres años, reporta que más de 6.000 usuarios han logrado ahorros conjuntos por $66.811 millones en intereses de créditos de vivienda y leasing habitacional, mediante la optimización de tasas, seguros y otros costos asociados.

El nacimiento de esta plataforma coincide con un deterioro en la capacidad de pago de los hogares. Solo en 2025, 18.749 personas se declararon incapaces de cumplir con sus obligaciones financieras y debieron acogerse a procesos de insolvencia, lo que representó un incremento del 79% frente al año anterior y la cifra más alta en al menos una década, según datos de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera.

Ante este escenario, los fundadores de Bangk —el empresario Santiago Ospina Gutiérrez, el emprendedor financiero Marco Gómez Macías y el experto en productos financieros Roger Gómez Mass— identificaron que una parte significativa del problema estaba relacionada con el desconocimiento de las condiciones de los créditos. Detectaron casos en los que los usuarios pagaban durante años tasas renegociables, seguros con costos superiores a los necesarios y servicios no obligatorios incluidos en las cuotas.

“En solo tres años de operación, nuestros usuarios han logrado ahorros de más de $66.811 millones en intereses hipotecarios, $3.150 millones en primas de seguros obligatorios y más de $5.760 millones anuales gracias a las mejoras en intereses y seguros, obligatorios y no obligatorios, en la compra de cartera de vehículos. Hoy, una persona que optimiza su crédito con nosotros puede ahorrar en promedio $790.000 al mes combinando una tasa de interés más baja, seguros obligatorios más económicos y la eliminación total de cobros no obligatorios. Desde Bangk identificamos oportunidades dentro del sistema financiero que alivian el bolsillo de las personas, y actuamos como un puente entre los usuarios y las entidades bancarias para que cada crédito tenga las mejores condiciones posibles”, afirma Marco Gómez, cofundador de la fintech.

La compañía opera mediante mecanismos como la compra de cartera, el cambio de tasas variables a fijas y la aplicación de beneficios de la Ley de Vivienda. En el segmento de vehículos, cuenta con integración tecnológica directa con Sura Financia. Durante el último año, Bangk registró un crecimiento del 58% y proyecta ampliar su alcance con nuevos productos y la incursión en créditos de libranza pública.