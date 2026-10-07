Asofondos celebra que las AFP ahora tengan vía libre para invertir ahorros pensionales

Con beneplácito recibieron los fondos privados de pensiones la expedición de un nuevo decreto por parte del Ministerio de Hacienda, que les quita el límite para invertir los recursos de los ahorradores en el exterior.

Así lo sustentó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, luego de conocer el documento que ya es norma, según el cual, ya no tendrán que restringir el porcentaje de recursos que pueden poner a rendir fuera del país.

MinHacienda expide decreto que desata las manos a fondos privados para invertir plata de pensiones

La limitante era del 30 %, de acuerdo con una norma que fue expedida en el gobierno pasado, y que desató una fuerte polémica, toda vez que la misión de los fondos privados es generar rentabilidad a la plata de los ahorradores pensionales.

Ahora, dicha restricción fue derogada con un nuevo decreto, el cual, entra a regir de inmediato, por lo tanto, las AFP quedan en libertad de invertir donde encuentren mayores rendimiento.

Velasco se refirió a la medida y dijo que “la diversidad es la principal herramienta de los fondos de pensiones para hacer un correcto manejo de la plata de los ahorradores”.

Las administradoras de fondos de pensiones son cuatro: Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia. Según Velasco, la derogatoria de la limitante les permitirá manejar el riesgo de liquidez. “Volvemos al mundo en el que los fondos privados, que son entidades hiperreguladas e hipervigiladas, podamos invertir los recursos de los colombianos aportantes a pensiones, en busca de la mejor rentabilidad”.