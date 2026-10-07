MinHacienda expide decreto que desata las manos a fondos privados para invertir plata de pensiones

Una polémica norma que tramitó y aprobó el gobierno de Gustavo Petro fue tumbada ahora con un nuevo decreto expedido por la actual administración.

Se trata del decreto que ponía un límite a los recursos de los ahorradores para pensión en los fondos privados (AFP), estableciendo así que solo se podía invertir fuera del país el 30 % de dichos ahorros.

Con un nuevo decreto, que acaba de ser expedido por el Ministerio de Hacienda, se desatan las manos de las AFP, de manera que ahora podrán decidir en donde ponen la plata de los millones de colombianos que tienen ahorros en estos fondos, con la expectativa de contar con un seguro en la vejez.

Según explicó el Ministerio, la decisión busca ampliar las alternativas disponibles para la administración del ahorro pensional de los colombianos y permitir que la conformación de los portafolios responda principalmente a criterios técnicos de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, y no a una restricción general basada en la ubicación geográfica de las inversiones.

Miguel Gómez Martínez Ministro de Hacienda y Crédito Público Foto: Guillermo Torres / Semana

La decisión tomada por el gobierno saliente, entre tanto, argumentaba que los ahorros pensionales debían promover la inversión en Colombia, para que así contibuyeran a estimular la economía nacional, apalancando proyectos locales de infraestructura, energía y desarrollo productivo en esta nación.

La medida anterior que ahora se deroga con el nuevo decreto, obligaba a reducir progresivamente la inversión de los fondos de pensiones en activos del exterior y a dirigir nuevas cotizaciones hacia inversiones nacionales hasta alcanzar ese límite.

En concepto del Ministerio de Hacienda, según se afirma en el comunicado que confirma la expedición del decreto, dicha medida no favorecía a los afiliados, puesto que restringía las posibilidades de diversificar sus ahorros entre distintos mercados y reducía las alternativas disponibles para administrar el riesgo y buscar mejores condiciones de rentabilidad.

Fondos de pensiones Foto: ColCapital y Deloitte

Hay que recordar que los fondos privados de pensiones, a diferencia del régimen de prima media que administra Colpensiones, no tiene pensiones subsidiadas, sino que pone a rendir los recursos a través del esquema de inversión: compra títulos de deuda pública, invierte en acciones en empresas (como Ecopetrol), y, lo más importante es que se rigen por el derecho de seguridad social, que maneja un régimen financiero especial. Lo cierto es que, por mandato de ley, están llamados a multiplicar los recursos de los ahorradores pensionales.

Para la expedición del nuevo decreto, el Ministerio que dirige Miguel Gómez Martínez sustentó que “el cambio se adoptó después de una evaluación técnica del Gobierno, que concluyó que establecer un mismo límite global para todos los portafolios podía reducir las posibilidades de diversificación y limitar la adecuada aplicación del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana”.

Ahora, desde la perspectiva de Hacienda, “se amplía el universo de alternativas que pueden considerar las administradoras de fondos de pensiones, tanto en Colombia como en los mercados internacionales”.